百股涨停，市场放量突破，深圳本地股掀起涨停潮，券商板块涨逾6%领跑权重板块，科技股贡献强势助攻。市场迎接难得的强势行情。有点天亮了的感觉。





【飞刀论市】





周末在永源财经（HLC5678YC）第一时间给大家讲了LPR变相降息的分析，当时的一句话现在看是很好的印证了市场的状态——近期连续的金融政策，尤其是贴近市场服务市场的政策出台，最重要的其实表明的是一种信号——金融行业清理整顿阶段已经过去，接下来是全力激活金融体系运转的时期！





事实上，周一市场的全面启动，本质上就是近期不断堆积的利好量变引发的质变。并且大家记不记得我在上周讲的话——越是这种有利好但是盘面无反应的时候，一旦真的出了反应行情约会猛烈爆炸。





当然，我们认为周一市场能够全面爆发，还是因为最重磅的消息——国务院：创造条件推动创业板注册制改革。





我们很早讲过——大概去年九月，不断重复。我们说短期市场企稳一定是以股权质押危机解除作为契机，因为股权质押是能够将资本市场风险通过金融行业引向实体的当时的唯一风险。因此，它的解除，会成为短期启动的爆发点。而长期大牛的开启一定是以发行机制改革作为契机。





纵观A股历史，过去压制市场的原因很多，但是饼摊的太大面又不够这是核心问题。我们去研究美股港股的发展，美股所谓十年牛市背后，退市上万家企业。港股中1元钱以下的仙股占比达到52%，1毛钱以下也高达10%。不管是退市还是仙股，核心是优胜劣汰，是变相的集中资源。





A股目前来看，上市的每一家企业都牵扯不同的利益，退市难度太大。但A股可以不走美股的路子——今年来看仙股数量开始大量增长。未来不排除A股的模式是要复制港股的玩法。而注册制改革的推出，能够真正理顺资本市场中的供需关系。当每一类企业每一类行业都变得不再特殊，真正的龙头价值才会从垃圾中脱颖而出，当上市不再困难，垃圾股的壳溢价才会被剥离干净。而供需的改善将成为解决很多A股症结的关键。进而成为行情大牛市启动的契机。





因此，我们任何注册制的提出和实施，对于市场而言，一定是中长期重大利好！！





【热点聚焦】





创业板注册制的信息，直接引爆了今天的盘面。券商成为权重中第一战斗力，长城证券、国信证券、第一创业、创业板大权重东方财富，互联网金融的同花顺、银之杰、金证股份、顶点软件等纷纷涨停。而这其中，叠加了深圳概念的长城、国信、第一创业成为排头兵。





科技股延续活跃，叠加深圳地域属性的表现更佳，高标易尚展示6天5板，维科技术换手4板，汇顶科技、圣邦股份等趋势股涨停突破。





但是还是要提示大家注意高低切换。前期龙头的生益科技，尾盘炸板，沪电和深南也是冲高回落。





不过总的来说，我们反复提示的科技主线，到目前为止，是得到了市场的认可。





【盘后总结】





周一的行情真的堪称是扬眉吐气，北上资金买入了80个亿。这一次，应该说外资的反应是滞后的。在反弹启动前基本上都是莫衷一是的出出进进。其实挺好。不能总让这帮孙子牵着我们的鼻子走。A股开放了这么多年，都是外资吃肉，内资喝汤，散户在锅里。。。新的时代，要有新的玩法和规则了。





毕竟外部有毛衣沾有金融对抗，内部我们有经济下行压力加大，有HK的问题。股市在不景气，怎么凝聚人心怎么鼓舞信心？中国有1.5亿股民，这就是1.5亿家庭，牵扯到4.5亿甚至更多的人口，所以股市绝不仅仅是个幌子是个招牌。拉起股市，就是拉起人心，拉起信心。





而信心，比黄金更重要。