C4浪反弹延续，并且终于等到了放量信号。





【飞刀论市】





早盘市场的高歌猛进应该说是近期利好两边引发质变的结果。很多人都看到了周末变相降息的新闻。我们在第一时间在永源财经(hlc5678yc)做了详细解读。简明扼要一句话——LPR新机制本身释放的流动性比传统意义上的降息要差很多，但近期连续的金融政策，尤其是贴近市场服务市场的政策出台，最重要的其实表明的是一种信号——金融行业清理整顿阶段已经过去，接下来是全力激活金融体系运转的时期，这对于资本市场来说无疑是一件好事儿！





而除此之外，实际上很多朋友忽略了另外一条消息——我们认为才是今早市场启动的真正核心利好——国务院：创造条件推动创业板注册制改革。





之前讲的是科创板注册制，眼下科创板显然并不是真正意义上的注册制行情。但直接搞来创业板做，我们原本认为市场可能还是会存在一定的心理压力，但没想到市场反应的更加理性。





但整体的判断是不会变得，我们很早讲过——大概去年九月，不断重复。我们说短期市场企稳一定是以股权质押危机解除作为契机，因为股权质押是能够将资本市场风险通过金融行业引向实体的当时的唯一风险。因此，它的解除，会成为短期启动的爆发点。而长期大牛的开启一定是以发行机制改革作为契机。





纵观A股历史，过去压制市场的原因很多，但是饼摊的太大面又不够这是核心问题。我们去研究美股港股的发展，美股所谓十年牛市背后，退市上万家企业。港股中1元钱以下的仙股占比达到52%，1毛钱以下也高达10%。不管是退市还是仙股，核心是优胜劣汰，是变相的集中资源。





A股目前来看，上市的每一家企业都牵扯不同的利益，退市难度太大。但A股可以不走美股的路子——今年来看仙股数量开始大量增长。未来不排除A股的模式是要复制港股的玩法。而注册制改革的推出，能够真正理顺资本市场中的供需关系。当每一类企业每一类行业都变得不再特殊，真正的龙头价值才会从垃圾中脱颖而出，当上市不再困难，垃圾股的壳溢价才会被剥离干净。而供需的改善将成为解决很多A股症结的关键。进而成为行情大牛市启动的契机。





因此，我们任何注册制的提出和实施，对于市场而言，一定是短期阵痛。长期重大利好！！





【热点聚焦】





创业板的利好是一方面，华为方面美国延长宽限期的消息也直接点燃了概念股的热情。科技类板块早盘大面积领跑。我们近期反复提示的科技+消费两大主线强势启动中。同时市场也继续延续高低切换的思路未改。





除了科技之外，券商受益于注册制利好启动拉升指数。









过去为了照顾HK，深圳乃至于上海的发展是收着的。眼下提到了“一国两制的新实践”，不得不让人对深圳乃至于整个广东有更多的期待。





【盘后总结】





总的来说，行情终于迎来放量启动的信号，我们目前维持C4浪的判断。市场最坏的情况，是还有一轮C5浪的下跌，即宣告完成第一调整浪的C浪形态，随后将开启炽阳浪行情，这一波大牛市，是我们从年初就开始反复强调的。大家不要因为调整浪的艰难。就失去立场。





真正的主升浪行情，已经是一步之遥