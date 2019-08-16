【飞刀论市】





再次强调一下观点：C4反弹的高点目前首先看2819，周一如果能够站稳则有望上攻至2871点附近。之后会开始走C5的最后一跌。下跌深度目前我们有两个技术指标高度明确的点位，暂时按下不谈，有兴趣的朋友关注“永源财经”（HLC5678YC），我们会在里面给大家重点解读。

所以针对目前的市场的上涨，我们观点很明确——技术性反弹，之后还会有最后一跌，才是炽阳浪启动的时间点。





消息面——我们对毛衣问题的回应，午评中给大家展开解读了，不再赘述。





午后最大的消息，是墨西哥央行日前决定，将基准利率下调25个基点至8。今年年初以来，全球26个国家央行先后宣布降息，降息阵营不断扩大。很多人近期在关注国内流动性的情况。从目前央行的一系列动作来看，还是保持按兵不动的策略。但是大家如果留心，会注意到8月份四大商业银行的放贷利率其实是在上浮。这个其实一定程度上能解答大家目前对于利率的关注。





国内目前货币政策最大的问题一个是通胀、一个是房价。通胀在猪肉价格影响下，目前的压力还是存在。而房地产问题再明确了不将房地产作为短期刺激经济的手段之后，货币端其实是不敢进行全面宽松的，只要一放水，房价一定会应声而起。





但是按兵不动对股市未必是坏事。大家要全面的理解政策。目前在中证金下调了转融资费率，和放大了两融标的这两件事儿之后，本质上是高层在主动地引导社会资本流向股市。这是罕见的引流动作。而这动作的背后，实际上是资本市场相较于银行更强大的资产配置功能。





这一点我们之前讲过，不展开细谈。总之，股市的资产配置功能，实际上是缓解目前经济压力下，银行贷款安全与企业资金需求矛盾的最佳渠道。我们目前看到政策上已经有关注到这一领域的风声。而我们从美国的发展经验来看，上世纪70年代开始，在美国的地产陷入僵局的情况下，同样也是利用了股市的股权投资发展代替固定资产债权投资，成为了美国90年代至今经济发展的新引擎。





一句话——搞好股市，利国利民。





【热点聚焦】





抛开贸易反制的相关品种不谈。比较确定性的趋势机会里面，我们继续看好消费+科技的主线。消费后期我们找机会展开讲。科技里面今天只给大家说一点比较重要的问题——前期的龙头比如沪电股份、深南电路等等已经处于高位且在全市场反弹中，并没有太好的表现，大家接下来对于科技股炒作注意关注盘面的高低切换。





【收盘总结】



