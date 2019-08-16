



中美这件事儿发展到最后，大家会发现和谈恋爱差不多——上赶着往往没什么好结果，偶尔破罐子破摔反而有奇效





【飞刀论市】





昨晚最大的新闻，莫过于国务院关税税则委员会针对美国贸易代表办公室宣布将对约3000亿美元自华进口商品加征10%关税，作出明确的表态，美方此举严重违背中美两国元首阿根廷会晤共识和大阪会晤共识，背离磋商解决分歧的正确轨道，中方将不得不采取必要的反制措施。





这事儿很多朋友看了，觉得是陷入新一轮对抗期，其实我们说，大家要体会背后的含义。





第一，当然，还是毛衣问题本身。高层做出这样的回应，应该说在某谱单方面导致事态升温之后，已经是必然，只不过是时间问题。贸易问题的和谈从来不会建立在某一个国家委曲求全的基础上——尤其当你面对着这样一个对手。





当年日美贸易战，从60年代一直打到90年代初。日美先后在纺织品、钢铁、彩电、汽车、半导体、电信等六大领域展开交锋。每一次都是以日本的妥协、自愿限制出口、取消对美的国内关税等不平等条件做出让步而告终，但每一次前脚降温，后脚马上在新的领域蹬鼻子上脸。六大领域的贸易战全面让步并不是日美贸易问题的结束，最终美国为了限制日本出口连哄带骗让日本签署了臭名昭著的广场协议。而后者最终成为引爆日本失去二十年的导火索。





诚然，一味地强硬只会两败俱伤，但同时一味地让步也绝不会取得胜利。





第二，既然要对抗，就要想明白我们准备怎么对抗。





很多人说美国出口中国的贸易额远不如中国出口美国的贸易额多，中国手中的牌不多。这个错了！尤其大家要体会昨天消息放出来的时间点——这是一个非常重要的潜台词。





很可能是我们的官方也开始学习对方的战斗经验——挑着A股休市美股开盘前放话压制美股反弹。说明股市的金融对抗，开始走向明牌。





有人说这个有用吗？有用！真的有用！只说一点——美国居民资产的74%为金融资产（不包括房产），这其中，股市直接相关的资产占比接近66%。如果美股真的在这个位置见顶，别说某普明年得了连任。整个美国社会的金融基础都将被动摇——尤其要考虑到美股十年牛市背后本质是上市公司不断增持的结果。换句话说，美国的居民、企业等等一些列的社会财富和资产安全都与美股的涨跌息息相关。这样一来大家就明白为什么某人要不惜一切代价的保住美股牛市了。





第三，对于A股会怎么样？

我们说——这对于A股应该说是一个好事。





毕竟过去咱们不这么干，人家也也早已经在针对A股下手。相反一旦金融对抗成为明线，那么国家对于股市的支持力度也会加大。过去大家诟病A股的政策市有各种各样的弊端。但是有一点是毋庸置疑的，政策市的优势在金融对抗中会成为A股最重要的支持。





这一点在过去两天的行情中，已经被市场所体现。





【热点聚焦】





当然，既然说毛衣问题摆上台面，那么毫无疑问，反制四天王又成为了早上的主角——稀土、猪肉、农产品、自主可控。稀土早盘领跑华宏科技、银河磁体、科恒股份、领益智造纷纷涨停，华为概念中威电子直线封板。都成为早盘亮点。





行情目前确立C4浪反弹趋势，这一波反弹中，我们还是认为大家需要重点关注消费+科技。这也是符合政治局会议传递的信号的——毕竟在“经济下行压力加大”的背景下考虑到“部将房地产作为短期刺激经济的手段”，那么能够支持经济回升的最重要力量，就应该是科技+消费。





近期茅台+平安的业绩亮眼，但相比较而言，平安明显不及茅台强势，资金对于消费股的青睐已经开始显现。而对于科技来说大家注意一点，前期的龙头比如沪电股份、深南电路等等已经处于高位。早盘这些品种表现乏善可陈，资金反而更青睐低位华为品种（比如刚刚讲的中威电子）。大家接下来对于科技股炒作注意关注盘面的高低切换。





【收盘总结】





总的来说，我们维持观点不变，本轮升势从年初的启动就已经确立。年初一波走的是红阳浪。而目前走的是第一调整浪，并且已经进入ABC三个浪型中C浪的尾声。而这个浪型结束，会有真正的炽阳浪的启动。





但随着科创板上市和IPO常态化，A股的发行机制不能说改革但也在改变，这一改变背后垃圾股的壳资源溢价将越来越稀薄，我们想告诉大家的是，后期炽阳浪启动，也不会是鸡犬升天。个股的分化将成为常态。而这种分化也将更有利于核心品种走出大牛。这些问题我们会在永源财经（HLC5678YC）和 我的直播间 （点击链接跳转）给大家做明确的解答



