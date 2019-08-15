



【飞刀解盘】





1.美股即便就此走熊也是正常。这是过去一年某谱强行通过各种手段维持的假繁荣之后必然会经历的过程。以我们自身的经验出发，08年我们通过宽松的货币和积极地财政很大程度上降低了全球性衰退对自身的影响。但之后我们发现，这种降低不是消解而是延后。





美国也一样通过降税、宽松等模式吸引企业回流和刺激经济增长会有短期效果，但无法真正的消解经济周期影响下的趋势。况且特朗普从去年就已经开始搞这些东西。最终，在美债收益率倒挂的背景下，全市场对于美国经济衰退担忧被彻底激发；欧美股市集体大跌，道指大跌800点，纳指跌3.02%，标普500指数跌2.93%；美油跌超3%；金价涨近1%。





2.目前关注美股意义不大，A股的独立性源于政治需求。一方面，A股目前的关注度极高。估计啊，今晚大A股又要新闻联播见，这其实是一种进步，过去对于高层来说，资本市场是独立的。搞不好可以关了。现在，资本市场是经济的重要组成部分。是血脉，是总体战的一部分。





A股这个位置，多达1337只个股已经跌破年初低点，而截止8月6日，A股跌破平仓线的股权质押规模已高达1.2万亿元，占A股质押市值的27.5%。另有0.4万亿质押股处于平仓线-警戒线之间。





大家记不记得我在去年10月份说的话——短期市场见底的信号一定是股权质押危机的改善，而中长期牛市启动一定以发行机制改善为基准。而去年市场之所以在10月底启动，原因就在于“化解股权质押危机，守住不发生系统性金融风险的底线”。因为股权质押，和16年当时杠杆牛主体的金融端一样，是能够通过金融行业传导向实体的风险点。所以这个位置股权质押危机的味道又升起来，这个时候大跌，是决然不可能的。





3.基于这两点可知——接下来每一次美股大跌带来的低开，都是做T降低成本的超短线机会。





4.基于1、2两点同样可知，A股的政策韧性将主要体现在抗风险方面，主动进攻的意愿要稍差。





5.今天没放量。





【热点聚焦】





从早盘只有黄金新高，到午后科技股普涨，应该说，人气的回升是立竿见影的。





但注意一点，和周二的行情非常相似——今天的38家涨停板，有一多半是超跌低位股的封板。这其中有多少水分，大家要好好想明白了。





但总的来说，不管是黄金的趋势性机会，还是科技股作为接下来市场核心方向，这个判断，我们还是得到了市场认可。更多具体的个股解析，大家关注永源财经（HLC5678YC）





科创板延续高位震荡，没什么可说的，我们之前明确讲过，科创确实是市场的定海神针，但是在后两轮透支行情之后，更多的留给接下来的应该是高位震荡。而非闭着眼睛买入能赚钱的机会。





【盘后总结】





其实总的来说，大家要注意一点，就是今天的成交量。依靠着50护盘+科技股的拉升，市场走出了大奇迹日。但是大奇迹日能否持续，关键在量能上。周四行情的回稳，脱离国家队的支持是不可能的，但郭嘉队完成了这一阶段护盘之后，接下来能走得多远要看游资能否真正激发市场的赚钱效应。我们认为对于当前的市场，极端环境要乐观，但是极端过后要谨慎。这也就是早上讲的战术上谨慎，战略上乐观。





策略上我们维持本轮升势从年初的启动就已经确立的判断。年初一波走的是红阳浪。而目前走的是第一调整浪，并且已经进入ABC三个浪型中C浪的尾声。而这个浪型结束，会有真正的炽阳浪的启动。最低点上，如果市场保持强势，我们认为在2730~2691之间，会是C5浪见底的区间。距离现在的点位，下沉空间并不大。