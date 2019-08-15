好一似食尽鸟投林，落了片绿油油大地真干净~~改两句曲词送给美股





【飞刀解盘】





美股深化轰然倒塌，在美债收益率倒挂的背景下，全市场对于美国经济衰退担忧被彻底激发；欧美股市集体大跌，道指大跌800点，纳指跌3.02%，标普500指数跌2.93%；美油跌超3%；金价涨近1%。





其实对于美股方向如何的判断，从去年就开始不断被各种言说，但美股相当长时间内保持了强势的局面。现在回看去年一年美股的走势堪称——一顿操作猛如虎，涨跌全看黄毛普。





去年以来，某普干的几件事儿，大力减税、压制美联储释放宽松，尤其是挑动民粹主义和全球大打毛衣沾。本质上是在通过收缩战线和全球性质的收割，来维持美国的经济繁荣，今儿推动股市上涨。





但经济发展有其客观规律，我相信这是从08年~今走过来的国人更加深有体会的。高效的决策系统如中国，尚且必须要承认十年一次的经济周期。更遑论美国。





因此，全球性的收割以及战线的收紧，能够维持美股一时的不倒。但却最终无法真正逆转经济周期。





近期大家能看到，白宫和美联储的内斗在加剧。很大程度上也是因为特某人本身也知道——经济下行的压力沉重。但是如果真的出现经济问题，那么明年的连任基本上就泡汤。





相比之下，放弃鼓吹泡沫，放弃虚假繁荣，直面经济压力，并且提前做出各种准备的国内，其实相比于目前骑虎难下的白宫，要有更加充足的政策空间。同时近期A股也在一次次的下跌中表现出更高的韧性。





早盘在道琼斯暴跌800个点的基础上，四大股指全面翻红。创业板甚至一度出现上涨的局面，强弱立判。所以还是近期反复给大家强调的话，市场到目前虽然看上涨有压力，但是真的没必要担忧下跌。所以还是耐心等等看，我们的观点不变。这个位置是市场第一调整浪的末期。这个位置的调整没有改变我们对年初启动的大牛市的判断。





我们通过波动战法，和市场的各种浪型的分析，就一直告诉大家一点。本轮升势从年初的启动就已经确立了。年初一波走的是红阳浪。而目前走的是第一调整浪，并且已经进入ABC三个浪型中C浪的尾声。而这个浪型结束，会有真正的炽阳浪的启动。最低点上，如果市场保持强势，我们认为在2730~2691之间，会是C5浪见底的区间。距离现在的点位，下沉空间并不大。





因此战术上可以谨慎，但是战略上要保持乐观。





【热点聚焦】





早盘最强势的还是黄金板块，我们之前大篇幅讲过黄金。对于目前的市场而言，黄金虽然有过一个比较明显的拉升，但是我们认为中期机会还是存在，目前看包括全球性降息，中美的毛衣问题，欧洲的硬脱欧风险、日韩问题、包括美国经济衰退的风险预期等等，都成为黄金价格的支撑。还是可以继续关注。





除此之外，创业板今天领跑反弹，但大家注意一下，前期很多核心龙头，比如5G里面的PBC三杰，走势都太高了，昨天的一波放量杀跌，很多出现了黄昏星的形态，后期如果科技股起来，很可能是要做高低切换的。这个是大家接下来选股要注意的问题。





【收盘总结】





总的来说，市场表现出了极强的抗跌性和韧性。这个与我们政策市的行情特征有关系。这里面一方面大家可以没必要对于市场有太大的担忧。但另一方面我们也必须承认，政策行情下跌中的抗跌和能够形成反弹是两码事。过去几次美股大跌我们也都保持了韧性，但随后美股反弹，我们同样还是趴着。这是问题。所以在明确的C浪结束前，我们认为大家还是只适合极小仓位做做超跌反弹。真正的大举进场要等待调整结束，炽阳浪启动才能开始。







