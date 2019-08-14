



下午本预计大盘会做过“假动作”——向上试探1—2次后再冲高回落，但没想到大盘连“冲高试探”的假动作都懒得做了，逐渐震荡向下。看来是不把今天的“缺口”补上誓不罢休！这也充分体现了我们大A的“倔强”——美股涨，我们决不跟随！





其实话说回来今天的“弱势”从消息面看：主要还是因为7月工业生产端回落幅度超预期，汽车和设备制造业当月表现较差 7月工业增加值当月同比+4.8%，回落幅度超预期，7月份生产端回落幅度较大的是汽车制造、通用和专用设备制造业。2018Q1~2019Q2，工业增加值的季度均值分别为6.6%、6.6%、6.0%、5.7%、6.5%、5.6%。所以部分“机构”选择减持相关行业个股，而这些股票又比较占权重，所以指数“高开低走”。





强势板块《白酒》源于7月社零名义同比增速7.6%，前值9.8%。对！你没看错。虽然也下滑了但“茅台”创新高了，其实很简单——每年6月社零增速都是一个相对半年年高点，因此7月回落很正常，在“预期”之内。现在凡是“超预期”的市场都会做出“快速”修正。尤其是不达预期的。这也是我们为什么一直说还是要看“消费”的原因。今天的“茅台”的新高有点冲的过急，估计也要有“修整”了，别太激动！





明天大盘会继续严格按着C浪4运行，我们会在

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