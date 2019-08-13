



【飞刀论市】





沪指再一次全线飘绿，十多个点玩了一天，真的是，看盘看到睡着，一觉醒来发现原来你还在这里。





但是市场氛围明显好了很多，大家轻声细语明显对市场充满了包容。也对，阿根廷一天就跌了30%，相比之下，突然觉得A股是最保值的资产。





盘面没什么可讲的，阿根廷也好，宏观层面也好，目前都并没有对市场构成直接利空。尤其像阿根廷这种平均十年一次经济崩盘的国家——初选大胜的新总统是叫嚣着给民众印钱的左派民粹分子。想想真的很刺激，也大概能够体会到去年阿根廷顶着40%的基准利率是如何做到通胀60%的高增长的。





盘面而言相比于欧美股市的乱麻，A股对于外围明显出现了脱敏。我么维持此前的观点——沪指目前处于红阳浪之后第一调整浪的C4反弹，后续还会有一次C5的下跌，C5下跌结束，整个C浪会完成，调整的ABC浪所构建的第一调整浪也会完成，然后就是炽阳浪的主升浪行情。





C4反弹的高点目前首先看2819，如果能够收复则有望上攻至2871点附近。之后会开始走C5的最后一跌。下跌深度目前我们有两个技术指标高度明确的点位，暂时按下不谈，有兴趣的朋友关注“永源财经”（HLC5678YC），我们会在里面给大家重点解读。





【热点聚焦】





华为概念快速降温，目前市场对于热点的持续性真的是太差。尤其在目前的量能体系下，大家对于追那种纯消息刺激的高还是要谨慎。





相比而言，板块上最具有看点的还是黄金。山东黄金走出新高。黄金股四季度的看点仍然很多——中美问题、美伊核问题、英国硬脱欧、拉美经济危机、全球宽松周期等等。因此有回调还是可以作为中期方向关注。目前市场风向有开始从黄金转向黄金首饰的味道，大家注意一下洼地。





科创板方面，目前28只上市公司，首批25家今天全部收涨，福光股份暴涨15.6%领涨；而第二批的3家全部大跌，微芯生物收跌10.74%。简单来说，第一批都在涨，第二批三批都是首日高点。原因很简单，第一批的上涨下，第二批三批的三只标的首日的炒作都太高了，提前透支了涨幅。于是现在出现了明显的批次分化。不过科创板闭着眼睛赚钱的时刻已经结束了，估值系统基本上已经建立。后续应该是相对平稳波动的时间





如果科创板想要再走一波行情，就需要和主板做联动，需要科创和主板的估值进行交替往复的上涨和跟涨才行。否则震荡是大方向。





【盘后总结】





总的来说，盘面真的是乏善可陈，sz002786(银宝山新)、sz002922(伊戈尔)、sh603920(世运电路)、sz002751(易尚展示)，随便翻一番，今天领跑的都是超跌品种，市场的风险偏好再进一步降低。但，还是那句话，不需要失去信心，市场距离真正的炽阳浪行情，还有两个小浪型的调整



