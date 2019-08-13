一个人在沙漠里见到了一只神灯。他擦了擦神灯，突然灯神就从里面冒了出来。





长得像威尔史密斯一样的灯神说：亲爱的年轻人，我可以实现你一个愿望

年轻人说：那我要世界和平

灯神说：这特么太难了，换一个

年轻人说：那我要A股走一波大牛市

灯神：.......





“要不然，我们还是聊聊世界和平吧”









【飞刀论市】





当然，似乎灯神在世界繁荣和平这事儿上干的也不太好——阿根廷昨晚又崩盘了，股市闪崩30%，汇市36%，债市也崩盘式下跌。全国最大的银行股一天跌去一半。





额...原因听起来就很魔幻现实主义——简单来说，现任总统搞经济不咋地，但是市场更担忧他被换下去之后，换上来一个更不懂经济的民粹左派...





？？？所以，你们为什么要选？？？





所以，说正经的，阿根廷是一个神奇的国家，造成股汇债三杀的核心原因，远非是大选这么简单。给大家一个最简单的数字，去年阿根廷央行将存款利率上调到了40%。够疯狂吗，国内五年定存也不过5%的年化水平，阿根廷一年就能得到40%的收益，想想是不是美翻了？但是高利率的背后，去年阿根廷的年通胀率更加惊人的高达60%。。。1.4/1.6，存款一年，顶着40%的惊人利率。购买力反而下滑12.5%。。。在阿根廷这样典型的拉美国家，经济问题最终就会导致民粹上台。但民粹除了鼓动民意之外，对于经济更加无从着手。





因此大家去纵观拉美历史，往往都是在——“经济下行——民粹上台——经济继续下行——军人政变建立军人独裁政府——相对高效的独裁政府一定程度上回稳经济——自由民主的春风吹来独裁政府被推倒民主政府登台——经济下行——民粹上台——...”，这样一个交替往复的大循环中





很神奇的土地，所以才有了所谓阿根廷“十年经济一崩盘”的说法。所以我才要在开头就讲“又”崩盘了。不过显然大A股相比于其他市场表现的淡定很多——昨晚美股走得又是比较艰难。但是A50相对非常稳定，再看今天早盘几乎维持了没精打采的横盘，虽然不强，但是也没有下去的意愿。





真正诠释了什么叫光脚的不怕穿鞋的





昨晚另一个重要事项——是央行公布了7月份的社融数据，简单来说，M2及社融大幅不及预期，新增贷款环比减少6000亿，社融环比腰斩。不过这两个数据看上去惊人，但我们认为对盘面影响很有限——主要都已经在7月份的行情中兑现了。所以这回大家明白为什么五穷六绝之后七翻了车？因为没钱！





7月社融数据的大幅减少，实际上也没有必要过分的进行解读。核心就一个词“房地产”。央行在支持国家对地产进行降温。也因此，收紧了货币的投放入口。而这个情况在近期已经有所缓解。所以没必要过分的恐慌





消息面反正是不用恐慌但也实在没啥拿的出手的，所以早盘走这么个德行一点也不意外。





【热点聚焦】





早盘热点走得乏善可陈，阿根廷的影响下黄金继续领跑，但也都是高开之后的震荡，黄金目前的累计涨幅有点过大了，所以还是有震荡需求，但我们认为黄金的升势没结束。





5G里面的PCB龙头之一，生益科技昨天披露半年报，虽然中报的增速并不太亮眼，但如果从单季度来看，二季度生益科技的利润应该说是直接帅到起飞。这家龙头的业绩起飞也直接宣告着国内5G供应龙头开始享受国内5G建设大潮带来的订单红利。但毫无意外，个股再一次复制了此前自贸区5G（中兴是典型）的见光死走势，早盘冲高回落。短期大家面对热点还是要平常心。





【盘后总结】





总的来说，不温不火的早盘。我们昨天给大家讲了，目前是沪指红阳浪之后第一调整浪的C4反弹，后续还会有一次C5的下跌，C5下跌结束，整个C浪会完成，调整的ABC浪所构建的第一调整浪也会完成，然后就是炽阳浪的主升浪行情。







