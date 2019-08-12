中午说的一句话应验了？“越是这样多重利好组合拳下锅，却没动静的时候，往往越是一旦市场信心恢复，积压的利好会一次性爆发的时候”。当然，也不能高兴的太早





【飞刀解盘】





A股的周一，幸福来得太突然。外围一片菜色的同时，我大A居然强势收红。真的也是没谁了。





当然，政策面上对于2800点的死守已经是写在明面——上周在央行都以报警来表态绝不进行系统性宽松的时候，中证金默默地给转融资降了费率。这相当于什么？这就是给A股的一次定向降息啊！





然后呢，最看重成本合算的险资开始暗搓搓的举牌买入，险资这算是现身说法——真的便宜。





于是盘中市场形成了非常明显的反弹，沪指上涨接近1.5%，创业板反弹2.1%，两市超过九成品种反弹拉升。





但就像我们在文章开头讲的——不能高兴的太早。技术上，我们认为市场这个位置开启了沪指本轮升势第二调整浪中C4浪的反弹浪结构。大家要注意，换句话说，我们认为当前位置始于2733点至今的反弹，并非是市场真正企稳开始走炽阳浪的节奏，而是开始进入第二调整浪的最后两个子浪。





C4反弹之后，市场应该还有一轮C5的杀跌。之后真正见底，走出炽阳浪的主升浪行情。





对于C4的反弹幅度，明天的盘面将是一个非常重要的时间关口，大家注意2819点，如果能够收复，则本轮反弹浪最高会触及2871点附近。如果不能，那么会开始走C5浪的最后一跌。





这一结构特征，实际上与目前盘中的量能萎缩是相吻合的。这个位置的拉升，如果无量，大家一定要特别警惕。













【热点聚焦】





盘面热点方面，华为周末的发布会，带动了盘面消费电子+自主可控的全面走强。目前看，科技类品种确实按照之前所说，成为了抱团消费的资金松动后，市场选择的新方向。





只不过以沪电股份、深南电路、生益科技这样的老派华为龙头而言，近期涨幅已经过大，大家还是要注意做好止盈的设置。毕竟从近期盘中的高位山崩来看，市场对于高位股似乎并不太友好。当然华为概念尤其这些资金深耕的品种，也不是华阳国际之流。但无论如何，近期闪崩股非常多，而这种情况越多，证明市场活跃的资金中游资的比例越高，还都是刀头舔血不要命的那种类型。所以我们也建议大家近期对于追高的操作，一定要心里有谱





【盘后总结】





总的来说，消息面量变开始引发质变。但是成交量情况和指数的热度与目前的反弹幅度是脱节的。以我们的判断，目前正处于超跌反弹周期中，并非真正意义上的调整结束。因此，大家在操作和仓位上一定还要有所收敛。





短期最强仍然是科技股浪潮，后期我们认为科技也很有可能是市场走出炽阳浪行情过程中，最大的助推者。大家在这个位置控制好仓位的前提下，还是可以再科技品种中择强势者打打秋风。至于真正的大牛行情，我们耐心等待第二调整浪结束，狙击炽阳浪行情。



