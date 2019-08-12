看了半天儿盘面，要说有什么感触——单位的茶水和瓜子儿不错。





说实话，周末的消息面利好分量也是很足。





第一，证监会再一次大面积扩容了两融标的，同时放宽了融资融券要求。





这则消息，大家应该要与上周中证金针对股市“降息”的操作一起食用。其实政策的实质是一致的，就是继续向股市释放结构性宽松的信号——监管层鼓励向A股合法的加杠杆。但是大家也要注意到，这则消息，包括中证金的消息，对于盘面而言并没有引发太大的波动。这个中缘由我们认为，一方面是因为散户确实是没钱，别说杠杆，连特么本金都不一定有。另一方面是真的没信心，跌到这个位置，很多朋友的态度都是一样的——对，您说的都对，但是我们想先看看。





所以真是又又又要说那句话——信心比金子更宝贵。如何快速恢复市场信心，这应该才是目前最迫切应该考虑的问题。





但我们也提示大家一句——越是这样多重利好组合拳下锅，却没动静的时候，往往越是一旦市场信心恢复，积压的利好会一次性爆发的时候。真的等市场资金纳过闷来，暴力拉升是不给市场机会的，所以这种局面下，大家千万不要有远离市场的想法。一定要看盘、复盘、做好功课，如果不提前做好准备，是很难追上车的。更多的内容，我们也会在永源财经公众号（HLC5678YC）中给大家做解读，欢迎关注。





第二，另一个重要消息是媒体报道的险资开始大规模举牌。





说真的，这几年险资的境遇堪称一波三折，从小甜甜变成牛夫人变成野蛮人，变成害人精，然后又变成小甜甜。年初一波对险资的深情召唤之后，到今天终于开始动作。但是当然，吃一堑的大佬们这次低调很多，再也没有了当初姚老板举牌万科，格力的豪气





不过险资举牌增仓这个过程大家应该考虑两个问题。第一，险资这个位置举牌进场，是否意味着技术上认可了年初一波拉升确立的行情趋势，而选择在回调时间点进场操作的逻辑





第二，即便抛开这些不谈，险企也是以核算成本出名，对市场贵贱非常敏感，他们不同于游资，也不像外资做趋势。险资投资A股，最大的考虑是估值问题。现在纷纷举牌，说明A股确实比较“便宜”，有利可图了。





总的来说，大家能够看到，周末消息面毫无疑问是暖风阵阵。尤其以近期的政策来看，针对性的降息、加杠杆、举牌增资，连续的利好政策也基本上表明了当前点位，确实是监管的底线，是不允许大规模下探的。





【热点聚焦】





当然，消息面越火爆，其实倒映出来的，是目前盘面的人气凋零。早盘两市全靠券商和白酒一口气在强撑。但从领跑品种来看，也是拉高之后后继乏力的走势。





盘中华阳国际闪崩，从8%涨幅直线打到跌停板封死。高位庄股目前的玩法都太野蛮，都是拉上去，对敲出货，然后撂挑子走人的路数。近期闪崩股非常多，而这种情况越多，证明市场活跃的资金中游资的比例越高，还都是刀头舔血不要命的那种类型。所以我们也建议大家近期对于追高的操作，一定要心里有谱





华阳国际闪崩对市场人气杀伤很大，两市的成交量，至少是再创下跌以来的量能新低。这样的成交量下，大家最应该期待的是下午不要有什么大动作，一旦出现无量的继续拉升，则要特别警惕再次跳水。





而另一方面，微芯生物登陆科创板，上涨370%再一次对整个科创形成强分流。不过这应该是8月份的最后一家科创板新股上市。预计最快周三开始，科创的走势会归于平稳，届时是真的拉出来溜溜的时间。





【盘后总结】





总的来说，消息面不错，但是市场人气过于低迷了。但警惕人气低迷的同时，我们希望大家同样不要矮化政策组合拳的意义和影响。股市的政策和吃药差不多，都需要时间让市场或者身体去适应。政策的连续关注下，我们认为市场开始会逐步进入企稳区间。继续向下单边暴跌的可能性不高了。