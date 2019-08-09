8个交易日，180个点的跌幅，友谊的小船说翻就翻。

【飞刀解盘】





毫无疑问，技术上已经走出一个长线级别的岛形反转，这个没有任何反驳的余地。技术图形如此，盘面压力可知一二。至此，基本上能够看出，接下来还是有一段时间，要以调整为主。





8个交易日，180个点的跌幅，友谊的小船说翻就翻。尤其大家这个位置要注意，因为跌得太急，很多资金其实是没有机会第一时间跑路的，很多人在等超跌反弹。但是目前的市场就像是绷紧的琴弦，稍有大点的波动，琴弦上的神经就可能在崩断的时候倒向某个极端——死扛着不走的资金，如果继续下跌，有可能会引发恐慌性止损抛售。这是接下来一个星期，大家要注意的问题。





目前看，政治局会议也好、新闻联播也好都在讲股市，股市的地位堪称空前。但是资本市场是一个单纯到令人发指的地方——真是见钱眼开。近期市场对于政策性喊话的利好越来越无动于衷。也对啊，你是为了信仰、为了爱、还是为了钱，总要有点好处才会奋不顾身。云利好、云支持什么的，看来市场是不买账了。





其实现在想想，国家的难处是到处都缺钱——北京近期都开始鼓励夜经济了。真的缺钱吗？上半年定向放水几次，结果到最后是即便水到了基层银行，在坏账风险的压力下也已经不再愿意向企业端释放——中国的以债权为基础的经济拉动模式已经走到瓶颈了。这个瓶颈，美国在上世纪七十年代到八十年代同样遇到过。后来他们想到的解决方法，是用股权代替债权。





钱进入股市，直接支持企业融资，就等于一步到位的进入实体。当然，从近期的政策上看，不管是科创板、下调转融资费率、鼓励重组并购等，都是类似的方向。但是也许艰难时期，我们的步子需要迈的再大一点。至少把引导资金进入股市的步子迈的更大一点。





【热点聚焦】





五穷六绝七翻车，然后八月看来也还在继续翻车中。翻了车，就要找人背锅。今天的锅中兴要背了。因为外部的消息面因素，中兴早盘直线跳水，一度打到跌停，尾盘维持在7.7%的跌幅。受中兴影响，5G全面熄火，早盘我们提示要谨防5G复制自贸区的利好见光死。现在看这个判断并不是多余的。





消息面上，美国正式禁止与中国华为、中兴通讯等公司签订政府合同。此前通过黑名单，变相取消了华为的临时许可证。虽然目前看中兴华为在美国政府的订单几乎没有。但确实不能排除后续是否还有其他打压手段。这也是今天市场担忧的核心问题。





天风证券午后出了一篇研报逐条辩驳所谓中兴五大利空。但道理都懂，只可惜技术性破位已经出现，这个修复是需要时间的。不过另一方面讲，5G目前是政策大趋势，即便以国内的市场也能够带动相关公司的业绩增长因此本轮下挫之后，一旦出现企稳，应该被理解为部分品种的黄金坑，我们可以拭目以待，更多的内容，我们也会在永源财经公众号（HLC5678YC）中给大家做解读，欢迎关注。





【盘后总结】





总的来说，技术压力+外部消息面恶化+堪称核心板块的突发利空影响，三重压力造成了周五市场的再度下行。这些内容，都需要市场慢慢的修复，因此面对目前的行情，还是建议大家控制仓位，不要盲目做所谓抄底，耐心等待企稳。



