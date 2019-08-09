我们一直以为，“潮水退去才能发现谁是没穿裤子的”这是形容上市公司的。没想到套用在指数上也一样。





【飞刀解盘】





说实话，消息面真的是不弱。A股再上新闻联播。这一年的曝光度真的是很高，还是可以看到目前高层对于股市的重视程度应该说是空前的。这一次证监会领导算是首次对美国极限施压下的股市影响发表观点。应该说是明确官方口径的为股市加油打气。老板们的观点很明确：影响趋于弱化；估值优势明显。





从客观上看这两点都是确有所指，估值就不提了，只有13倍。抗跌方面毕竟上一次某黄毛谱半夜鸡叫A股暴跌了5%，而这一次只跌1.4%，在其后两天的调整中，更展现出了比美股更强的抗跌性。





但目前的问题是，跌得时候很抗跌，但是美股跌完了开始反弹，A股却开始趴在地上喘。一脸肾虚的表情。这不得不让人怀疑抗跌的水分有多少。隔夜美股反弹最少也是1.3%，欧洲更夸张，遍地都是2%以上的反弹幅度，结果A股早盘成了一个大型的打脸现场。真的是非常替昨晚的新闻尴尬





目前看中美的问题已经绝不是单纯的毛衣（其实从来也不是），所以股市这个时候不是仅仅是抗跌就能解决问题。作为经济的脸面，拿出点骨气来。





【热点追击】





早盘与其说是热点不如说惊爆点——中兴再一次逼近跌停。原因是：美国正式禁止与中国华为、中兴通讯等公司签订政府合同。当然，我们的企业在美国政府部门本身的业务体量就非常有限。但是这应该被视为又一次升级的信号，信号本身影响即便有限，也会连带出后续出台新的限制政策的预期。这才是市场担忧的原因。加上上一轮中兴的对抗中本身就不太行。。。









其他品种上，基本也是在围绕这一则消息做炒作——黄金、农产品。总的来说，盘面没有太大的亮点。开局半小时成交创了下跌以来的新低，基本上也就给全天行情定了调。





【盘后总结】





早上有朋友说，A股真的是太弱了。是的，这是实话。忍耐吧，多事之秋，没得办法。中国股市是晴天没有打好地基，风雨天自然晃来晃去。不过看长远点，我们认为都会好起来的。即便到现在，市场也仍然没有脱离正常的调整浪形态，指数再走二浪C浪的之字形调整。而调整浪越复杂，炽阳浪越猛烈。我们对于未来，仍然有信心！





但是就短线而言，岛形反转大概率今天要实锤了。短线还是要小心一点。





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