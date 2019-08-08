



科创板完美诠释了什么叫大树底下寸草不生。而沪指。。。大概就是把“弱”写在脑门上那种。不知道为什么看到指数脑海里的画面就是。。。





【飞刀解盘】





消息面利好不少，但是市场确实没什么配合，这两天的走势应该说是真的是比较打脸的。原因在于欧美股市的下跌潮水退去之后，发现，外围下跌中异常抗跌的市场又没动静了。这一下，就会让场内资金快速联想到——那之前的抗跌是否是真正市场自发的，如果不是，那么指数到现在还有多少水分。





基本上能想到这儿，今天的走势就瞎了。





全天看，借助昨晚的两大利好（午评做过详细解读，不赘述），今天市场形成高开，但也因为前面说的原因，涨幅也就止步于此，全天维持震荡，成交量从早盘的放量，变成收盘的缩量，可见盘中成交萎缩之极致。





技术上，其实市场目前面临的状态比盘面展现出的疲弱要更麻烦一些。中长期岛形反转技术形态已经犹如利剑悬于心口。明天是最后一个时间窗口，如果明天无法收复周二的跳空缺口，则岛形反转成型，之后无法避免还有技术性调整的需求。





【热点狙击】





歪瓜烂枣行情，没什么好看的，市场的龙头品种，一直被压制在5板以下，高度打不开，只好在个股间前仆后继轮动。目前看四板最强的是华阳国际，但这种前四板全是换手——每天资金换一拨都在击鼓传花的。五板能不能过真的比较危险。大家都明白是套路的情况下，最后又是一场残酷的“跑得快”





中国船舶的停牌资金拉了不少军工，然后华为的消息刺激拉了一些华为股，持续性都比较难，而主板次新最近最惨的板块始终没走稳，这是最大的问题，尾盘有一些抢先手的资金在次新里有所行动，看看明天能不能成功。





银行股算是今天收红的支撑，但主要也是源于临近中午收盘的一波集体暴动，青农商行几乎直线，午后开盘涨停板。虽然走势强劲，但从盘口看很“偷鸡”。这种偷鸡的做法，可一不可再，很容易蚀把米。





科创板今天第二批新股上市，高位巨幅波动，明显比第一批的首日涨幅更高，但是直接带动了科创板品种的内部分化，几乎所有的热钱都被两家新股吸走。





【盘后总结】





核心一个字“钱”，症结两个字“没钱”。





利好来了，钱没了。几乎就是本山大叔所谓人生最惨境遇的翻版。但当然，历史的本质就是复读机，只不过每一次的读法不太相同。A股从来都是又颓又丧又傲娇的综合体，每一次利好来了，大家山呼海啸的时候，它要表现的不咸不淡的嘴上嫌弃。但最后的最后却又都会很诚实的涨上去。





只不过，这一次，在技术变局点+制度性改革+重磅资本市场利好的多重影响下，会有什么样全新的行情演绎呢？我们要拭目以待了。最后再一次提示大家，明天是市场修复岛形反转的最后一个窗口。





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