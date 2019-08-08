



应该说，昨晚隔夜的消息面是相当的给力，但今天看盘面也真的是相当的不行。市场现在最缺的其实也不是利好和表态了，而是信心。





【飞刀解盘】





消息面两大利好：1.央妈对造谣降息进行了报案。2.中证金下调转融资费率。很多朋友看到了后面这条消息，忽略了前面这条内容。甚至我们认为整个市场都没意识到这则报案的消息的价值。事实上如果我们把两个信息放在一起解读，得出的结论，应该说是相当振奋的！





转融资，很多人解释了，我们不再赘述。简单来说，中证金相当于资本市场的央妈，她降息了。这个降息的时间点选在了跌破2800及6连跌之后，看成果断出手。这个利好有多少分量呢？最近一次下调转融资费率，是2016年3月21日，市场在这一次下调费率后，结束了2015年端午节开始的疯熊，真正进入反弹拉升，开启了一直到2018年1月的所谓白马牛市。而更早一次2014年8月，之后是什么行情我想就不需要赘述了！两相对比，力度不言自明。





当然，这一则消息已经非常给力，但我们认为大家真正忽略的是下调费率与央妈报案的联动。央妈这一次动作，明显是有点超预期的强硬。谣言并没有对市场产生任何的影响，就直接报警。这里面我们认为更多的是传递的一种政治表态——央行在近期是不会降息，甚至会非常谨慎进行漫灌式的宽松操作





两个事件对比起来我们能看到什么信号呢——在国内地产和杠杆以及人民币汇率的多重压力下，央行直接决绝了大水漫灌加杠杆的操作。但与此同时，管理层却直接很果断的通过中证金来给股市定向加了杠杆。下调费率本质应该被解读为管理层有意的引导资金流入股市。这个对比之下应该说，昨晚消息面的利好释放了足够大的对市场的支持，也进一步夯实了当前位置政策底线的身份。





但很可惜，越是这样，反而越暴露出市场本身的羸弱。





早盘市场成交量几乎没有明显放大，技术上，中长期岛形反转技术形态已经犹如利剑悬于心口。如果今明两天无法收复周二的跳空缺口，则岛形反转成型，之后无法避免还有技术性调整的需求。





【热点狙击】





券商高开低走，弱于市场预期。但银行股临近收盘集体暴动，青农商行几乎直线逼近涨停板。午后大家重点留意银行股的持续性。这种偷鸡的做法，如果没有真的利好加持，很容易蚀把米。





科创板今天第二批新股上市，高位巨幅波动，明显比第一批的首日涨幅更高，但是直接带动了科创板品种的内部分化，几乎所有的热钱都被两家新股吸走。





【总的来说】





核心一个字“钱”，症结两个字“没钱”。





利好来了，钱没了。几乎就是本山大叔所谓人生最惨境遇的翻版。但当然，历史的本质就是复读机，只不过每一次的读法不太相同。A股从来都是又颓又丧又傲娇的综合体，每一次利好来了，大家山呼海啸的时候，它要表现的不咸不淡的嘴上嫌弃。但最后的最后却又都会很诚实的涨上去。





只不过，这一次，在技术变局点+制度性改革+重磅资本市场利好的多重影响下，会有什么样全新的行情演绎呢？