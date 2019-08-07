人活着有三个层次：第一个层次：活着。第二个层次：体面地活着。第三个层次：明白地活着。股市也如此：赚小钱、赚大钱、玩资本，前提是：活着。活着就有“希望”！





【飞刀解盘】：





市场确实比预期的要更弱一点。在外盘企稳反弹的背景下，居然收盘点位创了新低。A股真的是一个神奇的地方——全球市场大家都不要脸的时候，自己要拼命长脸，等到大家都要脸的时候，反而无所谓了。其实对比这种反差，大家不难看出，究竟是什么资金在推动市场在全球的下跌中表现出抗跌。至少这样的走势我们讲能说明一点，就是A股距离真正的市场化还是任重道远。





昨天科创板大分化，很多声音认为调整开始，我们早盘大概讲了一下自己的观点。我们认为科创板单边回调的概率并不高，毕竟再爆炒也没法真正掩盖只有25家的事实。即便加上接下来的两家第二批，也只有27家上市公司。对比全A股接近4000家的总体量，还是稀缺。





这就是科创板目前和主板不可调节的矛盾。想要真的实现理性投资，只有打破稀缺性，这就和处理垃圾股的方法一样。但是打破稀缺性就要大量上市，而大量上市主板又扛不住。所以没得办法~第二批科创板明显在减速，近期IPO发审会也出现了半年来首次暂停。这些信号都值得大家好好体会。





说到底，A股的核心矛盾，就是吃饭的嘴太多，做饭的手太少。明天第二波科创板两家上市，有了第一波集体翻倍的样本，肯定又是爆炒。而科创板的分流下，主板承压也是大概率事件。所以这个位置就是我们在文章开头讲的话——先保证活着，别多想，耐心等待市场走出真正的企稳信号。





【热点狙击】：





市场最大的热点集中在有色领域。黄金升破1500引导黄金股大涨，嘉能可将暂停全球最大铜钴矿的生产，供给端收缩利好钴价底部反弹，金属钴概念强势开局，寒锐钴业、银禧科技、华友钴业全部一字开盘，炒作随后蔓延至锂电池，进而带动了整个资源股大涨。这里面注意一点，嘉能的停产可能并不会真正意味着小金属复制2017年的行情特征，因为随着这几年的技术换代，钴在锂电池里面的应用量本质是在减少的。这也是导致其价格大幅回落的重要原因之一。





但目前而言，市场的资金记忆还是选择首先扎堆龙头品种。





【总的来说】





人气还是相对较弱。虽然跌幅收了一个888 ，但是七夕节大盘选择了原谅色，真的是。。。次新 华为的福蓉科技冲击4板被砸，几乎是天地板的走势，非常杀伤人气。开盘秒板的安达维尔，临近午间收盘突破炸板大跌。近期包括伊利、康尼机电这种爆出黑天鹅的公司不在少数，这些问题也对市场人气构成压制。反向的进一步让目前政策关注度更高的科创板显现出类似避风港的感觉。





午评中我们讲了“15分钟量能已经毫无疑问是近期的绝对地量。市场会在最快午后盘中再一次选择一次方向，来确认此前的底部是否有效还是要继续探一探”。午后这一判断应验，目前看明天大概率继续弱势震荡确认，目前仅仅是修复性反弹，不用担心踏空，耐心等待真正的信号出现。





最后，给大家争取来一点福利。1元体验48小时体验VIP课程权限：

1.每日盘中四小时不间断直播；