



【飞刀解盘】：





早上看看隔夜外盘，其实心理师踏实的，外盘基本上处于反弹趋势中，欧洲市场虽然尾盘跳水，但也明显减缓跌势。目前看就像之前说的一样，中美的东西是太阳底下没有新鲜事。欧洲的问题是时间太远任何撂狠话都是幼稚的行为。





在此背景下，A股现在最大的问题和风险其实很大程度上被化解了，接下来大概率迎来反弹，只不过反弹的力度，我们要结合波动量来测算。反弹有任务，技术上面两大诉求，第一是修复周二留下的跳空缺口避免岛形反转形态的出现。第二是回应日线级别底背离的技术特征





这两个尤其前者能够解决是最好的。否则一个中期级别的岛形反转挂在脸上，还是有压力的。不过总的来说，市场仍然处于红阳浪之后的调整浪形中，没有超出范围，这一点再次提示大家谨记。





【热点狙击】：





板块方面早盘科创板延续调整。与之对应，明天将有两只科创新股上市交易——柏楚电子、晶晨股份。科创板迎来第二批上市标的，必然又是爆炒，这两天出现的剧烈分化震荡——说到底还是喜新厌旧，资金在提前腾挪空间。不过对于科创板老股来说，后期我们认为更多的应该是宽幅震荡，大幅回落的可能性不大，毕竟即便是第二批上市后，科创板也仅仅只有27家，相比于A股整体接近4000家的体量而言，仍然是稀缺，这是毋庸置疑的。





早盘市场最大的热点集中在有色领域。黄金升破1500引导黄金股大涨，嘉能可将暂停全球最大铜钴矿的生产，供给端收缩利好钴价底部反弹，金属钴概念强势开局，寒锐钴业、银禧科技、华友钴业全部一字开盘，炒作随后蔓延至锂电池，进而带动了整个资源股大涨。这里面注意一点，嘉能的停产可能并不会真正意味着小金属复制2017年的行情特征，因为随着这几年的技术换代，钴在锂电池里面的应用量本质是在减少的。这也是导致其价格大幅回落的重要原因之一。





科技股方面力度较弱，资金目光更多集中在低位首板，超跌的5G概念股东信和平、东方通信、华脉科技首板。





【总的来说】





人气还是相对较弱。次新+华为的福蓉科技冲击4板被砸，长阴灌顶极伤人气。开盘秒板的安达维尔，临近午间收盘突破炸板大跌。收盘前15分钟量能已经毫无疑问是近期的绝对地量。市场会在最快午后盘中再一次选择一次方向，来确认此前的底部是否有效还是要继续探一探。目前仅仅是修复性反弹，不用担心踏空，耐心等待真正的信号出现。