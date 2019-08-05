好了，现在每周一同事见面的表情都很统一。都是——

然后问，你看了隔夜外盘吗。。。。





欧美股市又疯了，虽然周五人民日报对于美股的描述引来国内很多关于“百步笑五十步”的讨论，但是显然欧洲市场是真的很入戏。周五的隔夜外盘，美股三大指数绿盘报收，欧洲则直接干到3%的跌幅起步。想想大A真的心塞——我过去没得选，现在我想当个好人。但是能特么别我想当好人的时候你拖后腿吗。。。

引发欧美股市下跌的原因不尽相同。美股方面主要还是对于中美贸易问题的担忧情绪，导致市场的普跌。但欧洲方面则是英国硬脱欧的影响。中美问题，其实真的是在淡化，此次包括国内主流媒体，报道的都少，说明国内是真的在逐步降温，恭喜某谱要感受一把网红般过气的感觉。不过当然某人也不会放弃存在感，但就如同我们在最开始说的，这将是一个漫长而反复的过程。英国的硬脱欧问题，最终时间点在十月底，在此之前的太过于极端的预期都会形成反复。





真正值得关注的消息我们认为是在科创板。





周末，沃尔德发布风险提示公告，公司滚动市盈率为166.88倍，同行业最近一个月平均滚动市盈率为30.27倍，显著高于行业市盈率水平；沃尔德近9个交易日涨近150%，表现堪称疯狂。





科创板上市半个月，25家公司全部翻倍，沃尔德、安集科技这种龙头，走势则是四倍起。炒作疯狂之下，这个周末风向开始有所变化。一方面是监管祭出两大利器——沃尔德发布风险提示；上交所对异常交易监管。另一方面媒体这边，第一财经发表社论：警惕游资恶炒科创板负面效应。这些监管信号，都是科创板首次，其风向值得玩味。





在其影响下，今天盘面上科创板25家品种，11家形成调整格局。还是形成了分化。不过领跌品种中，此前涨幅最大的安集不过下跌2.5%，沃尔德跌幅第二也只有不到2%。目前科创板不管监管怎么说，也只有25家，第二批看名单也没有几家。稀缺性几乎是天然的。这种炒作真的很难理性。只不过科创板的疯狂背后未来一定是要“清偿”的。但短线而言，科创的稳定，确实有利于市场的稳定。





早盘来看，整个市场确实被外部环境巨大压力拖拽下行，但整个盘面上看，相对较为强势。题材展现了一定的抗跌性，早盘券商也形成反弹护盘的状态。





但总的来说，市场因为突发因素短期调整的形态已经形成，目前还是耐心等待风险释放。长期来看，我们认为目前的走势没有脱离红阳浪之后调整浪型的范畴。大家控制好仓位，守得云开见月明。



