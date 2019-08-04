9日至11日，华为将在东莞松山湖举行2019华为开发者大会，华为EMUI10系统、搭载了海思鸿鹄818智慧芯片等众多黑科技的“荣耀智慧屏”等均将在本次大会上正式发布。此外，华为研发七年之久、备胎计划中杀手锏之一的鸿蒙操作系统也有望在会上首次亮相。





应该说斯诺登爆出棱镜门之后，操作系统国产化已经成为全社会的共识，而从去年开始，不断升级的贸易摩擦更是进一步点燃了操作系统国产化的浪潮。





但熟悉IT行业的朋友都知道，操作系统国产化何其艰难。





今年初，外媒Gartner曾出具一份研究报告，横向对比全球的操作系统占有率。这其中，苹果IOS（14%）和谷歌安卓系统（85.9%）的市占率总和已经达到99.9%。而即便把过去单独统计的BlackBerry10（OS）与WindowsPhone整合到OtherOS，其占比也不过0.01%。





这一数字在2016年是0.8%，2015年仅WindowsPhone还有1.7%的占有率，2014年为3.2%





在安卓和iOS市场份额加起来高达99.9%的绝对垄断态势下，即便微软和三星，也很难说服开发者开发Tizen应用程序。这样的大局之下，操作系统国产化之路更是举步维艰。





事实上，国产操作系统的发展饱受诟病已是老生常谈。一些国产操作系统厂商被曝缺乏自主创新意识，在国外系统或内核基础上修改了事，并未做出真正自主的系统，以此来骗取国家经费的现象屡见不鲜。





此前的麒麟操作系统涉嫌抄袭和造假就是典型案例。而成立14年之久的国产操作系统厂商红旗也因陷入财务危机，以破产收尾。





除了国产桌面操作系统出现的问题外，几款国产移动操作系统同样遭遇或多或少“都是安卓修改而来”的质疑，比如COS系统与基于安卓的HTCSense界面非常相像被质疑，元心、960OS被质疑自主知识产权的含金量或安全性。





为何这样的问题在国产操作系统的研发中一再上演？其实我们去汇总这些案例，不难发现——所有这些国产操作系统厂商都具有一定的政府背景。国家把操作系统厂商写到扶持计划里面，符合要求的便可申领经费。它的出发点是在于国家的补贴，不是从商业化角度考虑。





这也是为什么当华为这样的私营企业以纯市场化为出发点推出自身的鸿蒙系统时，我们对此抱有高度的期待。





华为鸿蒙能够战胜安卓么？





华为的鸿蒙系统比现有安卓系统具有一定的技术优势。然而，操作系统最重要的是整个生态系统的搭建，需要大量第三方软件厂商、开发者和用户的彼此互动才能够形成强大的生态系统。因此，我们需要回答的问题就是：华为鸿蒙系统能否依托技术优势搭建起战胜安卓的生态体系呢？对此，我们可以从操作系统的历史中寻找借鉴之处。





2006年，中国提出“核高基”专项，重点之一就是操作系统，希望能够打破微软的垄断。一帮国内公司利用Linux为基础开发出了许多国产操作系统，如红旗、普华、中标麒麟、思普等，并以失败告终。





与此同时，谷歌同样利用Linux在开发一套叫做Android操作系统。开发Android系统的原来公司名字就叫做Android，谷歌公司在2005收购了这个仅成立22月的高科技企业。Android系统也开始由谷歌接手研发，面向手机开发操作系统。





当时市场份额最高的手机操作系统是塞班（Symbian）操作系统。Symbian系统是1999年开始开发的，对手机配置要求不高，省电。根据Gartner的数据，2006年全球交付的智能手机数量达到了7290万部，Symbian凭借70%的份额处于市场领导地位。





2007年，苹果公司发布了iPhone手机，智能手机开启了新的时代。iPhone手机的大屏、可触控、上网方便和大量的第三方应用，极大地提升了用户体验，也让Symbian系统黯然失色。相比苹果手机，Symbian系统存在着一系列的缺陷：





1）、塞班系统不支持多点触控，适配的仍然是带键盘的功能机；

2）、交互体验复杂，功能层级多，上网体验很差。

3）、第三方应用过少，甚至缺乏应用商店；





总之，iPhone手机的出现颠覆了塞班系统。然而，苹果并没有开发自家的操作系统给第三方手机厂商，众多第三方手机厂商迫切需要一款能够提供类似iPhone体验的手机操作系统。





谷歌的Android恰好能够满足第三方手机厂商的这些需求，它不但能够提供类似于苹果手机的用户体验，而且Android是开放性、开源、免费、可定制的操作系统，软件开发者可以自由开发需要的软件。谷歌还让android平台手机可以无缝结合它推出的其他服务，地图、邮件、搜索等。





2007年11月5日这天，谷歌公司正式向外界展示了这款名为Android的操作系统，并且宣布建立一个全球性的开放手机联盟。2008年10月份，全球首款Android旗舰智能手机T-MobileG1首次正式上市。





而后，安卓智能手机迎来爆发式增长。连原来青睐Symbian的摩托罗拉、索尼都纷纷抛弃了Symbian系统，彻底投入了安卓的怀抱。在谷歌和众多合作伙伴的共同努力下，Android系统很快成为了最主流的操作系统，最终占据了手机操作系统超过80%的市场份额。





安卓和IOS战胜了塞班。而微软的WM却在突围中失败，PC领域，IBM的后起也最终被微软覆灭。





从全球操作系统战局的演变中回溯，其实我们能够看到一个最简单的道理——操作系统是一个赢家通吃的行业。后来者基本没有机会“通过复制前者取得胜利”。要想取得成功，应该像谷歌那样“找到新的大机会”，在其他人没有意识到之前抢先占领，成就自己的伟业。





华为的鸿蒙系统，是否能够走出壮阔的局面，我们不妨耐心等待在接下来的正式亮相。但即便是仅以当下的情形来判断——华为在拥有完善的自身生态系统的背景下，即便以苹果的模式作为样板，也足以通过自身生态系统支撑起操作系统的发展生存。





但更重要的是，目前又确实存在一个崭新的机会留给鸿蒙去开启——就是物联网。当前，整个智能手机行业已经进入成熟期，未来新操作系统最大的机会在于物联网时代。根据孙正义的预测，2010 年，平均每个人需要 2 个物联网设备，而到了 2035 年，预计每个人需要 100 个物联网设备，总的物联网设备数量将达到 1 万亿个。而物联网设备和手机有巨大的差异，需要新的操作系统来支撑。





而对于物联网来说，华为鸿蒙所采用的微内核系统又恰恰拥有诸多的天然适应的属性。





无论如何，华为的鸿蒙将是我们自主可控的国产操作系统，真正在市场化机制下走出的第一步，不论如何，我们都希望他能够成功。



