隔夜黑天鹅袭来，真的是让人有骂娘的冲动。倒不是说这事儿有多么超出预期——事实上现在黄毛干什么我们都觉得正常了——但当你面对一个精神有问题的对手时，很容易陷入一种暴躁的情绪。





不过还好，市场很冷静。





周五的盘面，确实是没有摆脱大跌的窘境，但是沪指收盘1.4%的跌幅，创业板1.09%。相比于5月6日那次沪指5.58%，创业板7.94%的下跌，应该说是好很多，并且科创板逆势翻红，盘中一度两只科创板品种走出20%的涨停。应该说，资金还是非常理性的。





借由这一点出发，我们和大家分享几个盘中的观点。





第一，所有人在这个时候都应该感谢科创板。是的。市场和所有投资者都应该感谢科创板。因为这个板块的强势和存在，是今天沪指能够平稳结束全天交易的最重要的原因之一。科创板的存在至少有几个非常重要的点是其他品种所无法替代的：1、体量够小，只有25家上市公司，这导致如果郭嘉队进行维稳几乎可以轻而易举达成全面红盘的效果。2、题材优势，科创板的科技创新定位，在其容易被维稳的同时，又天生的营造一种——非传统维稳工具的形象，造成了，“这个上涨是市场自发看多”的情绪。3、关注度极高，不解释，这样的品种，作为维稳标志物才有价值。





这些因素导致科创板一方面非常具有维稳价值，另一方面即便是被郭嘉队拉升，也好像是市场资金自发看多。造成了对主板四两拨千斤的锚定效应。今天科创板的全面上涨，和盘中的多只涨停，是维持主板创业板平稳结束全天交易最大的功臣。





第二，本轮黑天鹅启动前，有先知先觉资金已经在反映，因此大A不算无准备之仗。大家关注近期两个信号，其一是政治局会议，明明对于资本市场释放了非常明显的正面信号，但随后A股并没有展开实质性反弹，现在看不排除是提前获悉谈判动向的资金在选择离场。这相当于风险已经提前得到释放。其二是同样在政治局会议上，高层应该说是释放了非常强烈的经济压力的信号，这种信号从历史上看都是罕见的，并且明确了进一步宽松的信号。目前看，这里面已经打出了谈判的提前量，并且提前准备了对冲手段。从这两方面看，A股这一次很可能打得不是无准备之仗。





第三，周末和下周的几个看点。目前市场明显是横盘至收盘，将胜负手留到周末。接下来大家要关注周末的政策消息面格局了。这个我们会在永源财经公众号（HLC5678YC）给大家做详细的跟踪解析。另一方面，今天科创板涨停股之一沃尔德在反复冲高之后尾盘炸板，也造成了科创品种临收盘前的回落。究竟是不是开始分化，下周一见分晓。





第四，讲讲黑天鹅这事儿本身。大家要开始注意到，某人对WTO的言论开始，中方的回应和表态开始明显强硬起来。这一次再反复，虽然本质上是极限施压争取利益最大化。但毫无信义的手法很容易导致谈判对象彻底失去耐性。以目前某人的表现来看，即便签订协议是否也最终面临“不爽就撕”的局面。如果是这样，那么我们就必须在这个位置去切实考虑——是否有必要在明年大选前签订协议的问题。毕竟，签了，等于帮了无信义的老混蛋一个大忙。





从这个角度想就很有意思。最后，目前毛衣问题已经开始在中美两国的经济上面显现出作用。接下来就是对峙和消耗的过程。这就好比两军对阵，拼的就是气势和耐力。在这个时刻，股市不再仅仅是一个市场，而是摩擦的先头阵地，是经济的脸面。在这个时刻，我们越发真的希望，A股拿出自己的气势和骨气来。





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