早上起床看新闻，真的都笑出声了。某谱又开始折腾，为什么完全不感觉到意外呢——某谱宣布将从9月1日对中国3000亿美元输美商品加征10%关税，这里面还不包括已经对2500亿美元商品加征的25%关税。





受此消息影响，国际原油期货价格暴跌，10月份交货的英国布伦特原油期货价格跌幅近7%。隔夜美股三大指数均再次大幅下挫。A50指数跳水，跌幅达到3%





说实话，此次黑天鹅突如其来！和5月初如出一辙。不过，我们倒认为此次黑天鹅对于市场的压力很可能会比五月初的下挫要小





第一，大家关注近期两个信号，其一是政治局会议，明明对于资本市场释放了非常明显的正面信号，但随后A股并没有展开实质性反弹，现在看不排除是提前获悉谈判动向的资金在选择离场。这相当于风险已经提前得到释放。其二是同样在政治局会议上，高层应该说是释放了非常强烈的经济压力的信号，这种信号从历史上看都是罕见的，并且明确了进一步宽松的信号。目前看，这里面已经打出了谈判的提前量，并且提前准备了对冲手段。





第二我们看外围情绪，上次黑天鹅突袭，A50下跌达到5%，本次到收盘维持在3%的跌幅。市场在不断狼来了的呼喊声中，开始脱敏了。





早盘看也是如此，沪指创业板等低开之后展开震荡拉升，至少到中午收盘算是比较稳定住局面，没有出现恐慌性的情绪。





板块方面，农业、猪肉、黄金走高，很多人说——稀土是不是可以再搞一波。银河磁体一字板，对于这种，我们讲——看看就得。熟悉我们波动战法的童鞋都知道——一个过于猛烈的升浪结构，对于后续走出了明显调整，但相隔周期又偏偏不够的升浪会有什么样的影响。这个我们反复在波动战法里面强调过，就不再赘述了。





目前被大家忽略的其实是自主可控，这一波搞下来，不管怎么反制，最核心的是我们要把核心技术掌握在自己手里了——所谓的全球化分工体系，其前提是手里面的棒子足够大。





早盘最惊喜的是科创板，全线翻红，并且睿创微纳一度涨停——我说，所有人都应该感谢科创板！这么一个体量不大又关注度超高的板块，郭嘉队能够轻易做出维稳动作，并且只要科创板挺住保持强势，就能够锁定主板这边的人气不至于恐慌。这个确实是四两拨千斤！





最后告诉大家一个小秘密。你看今天指数跌得凶吧？但是个股目前只有三家跌停，其中一家是已经三连跌停的花园生物。一家是近期的大妖股奥联电子。还有一家是收了警示函的天神娱乐





怎么说？这里面就没有正经自然跌停的啊！！！没有啊！所以说实话，市场表现的比很多投资者要淡定得多。这个位置就是耐心等待。回调结构也确实没有超出红阳浪调整浪的范畴。没必要慌张了。人家大半夜掐着点儿发布消息，就是为了让你恐慌。咱们越恐慌，有些金毛就越高兴。





要我说！不能给他脸！





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