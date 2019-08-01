靴子终于落地，但是从结果上看，似乎市场并不买账





中美十二轮谈判没有突破性进展，但也没有谈崩，相约美国再战9月。这等于给了市场这枚热脸一记冷屁股。不过从上月底某谱的言论再次出现反复，大A已经提前存在预期。因此形成这样的谈判解决也并不太意外。





与之相比，美联储的利率决议也仅仅是符合市场预期而已。25个基点并没有出意外，鲍威尔暗示未来并不必然再次降息，比市场此前预期的“不会预先承诺九月再次降息”还要更弱一些。最大的亮点在于提前一个月结束缩表。但总的来说，只能算是符合预期。





谈判没进展，利率符合预期，这导致这此前因为相关事项已经提前走出一波反弹趋势的美股在昨晚形成了快速的回落，同时连带着A50快速回落跌幅接近1%。





不过相比之下，我们反倒认为，最后两只靴子落地，目前对于A股的压力并不大。一方面市场早已经对美国方面的反复产生厌倦。另一方面国内央妈不断表示“以我为主”释放了强烈的独立的货币政策信号。





尤其在刚刚结束的重要会议上：1.史无前例的关注资本市场发展。2.罕见的明确指出经济下行压力增大——带动了财政、货币政策倾斜力度增强的预期。3.去掉了4月会议中提示的去杠杆，重提了6稳，并且表示维持流动性稳定充裕。应该说还是释放了非常强大的想象空间。





也因此，今天大家看到，沪指仅仅是微幅跟随外盘压力形成回落，便展开震荡直至收盘。





所以很多朋友看今天的盘面是弱势，我的观点和大家不同。





大家看看创业板，顶着美股三大板块深跌A50深跌的压力，今天独立翻红。两市涨幅超过7%的品种能有87只。科创板两只涨停带动了整个科技股的回暖。几个高位股都有不错的表现，九鼎新材11天涨幅130%，法尔胜4连板等等，此外还有几个前期强势股都走出了反包，昨天涨停个股的平均溢价率都特别高。





这些现象其实说明了，市场正在改变，承接力在加强，空间在逐步往上突破，赚钱效应也在回暖。所以大家没必要被指数欺骗，给大家几个技术点需要关注的：





1、沪指15分钟出现水下金叉

2、30分钟级别14：00~14：30的反弹量创下近期同时间点的最高，证明有资金在这个位置抄了一下

3、深股通连续四天迎来外资净流入，外资目前坎还是认可比价优势。我们本周末在永源财经（hlc5678yc)给大家重点做解析

4、创业板15分钟及日线级别都要面临方向选择了，最快周内，最迟下周一。



