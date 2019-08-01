隔夜消息面虽然喜忧参半，但是至少算得上是靴子落地了。





中美第十二轮谈判，用官方的说法是——坦诚、高效、建设性的深入交流，这些黑话翻译过来的意思就是“各自将想说的话都说了,但没有达成共识”,简单说——什么都没谈成。谈判提前半小时结束，双方也没有第一时间公开表态，这个就很微妙。不过双方约了9月份继续，意味着至少没谈崩。A股这一年，被谈判牵着鼻子走，但是影响明显在弱化。本轮谈判前，某谱的再次反复，A股也都是“请开始你的表演”的态度。所以这次虽然谈成这样，但对于市场的影响不会太大





比较令市场在意的，其实是隔夜外围的美联储利率决议。不客气的说，几乎是毫无亮点，25个基点仅仅是符合预期，鲍威尔暗示未来并不必然再次降息，比市场此前预期的“不会预先承诺九月再次降息”还要更弱一些。最大的亮点在于提前一个月结束缩表。缩表这事儿简单讲意味着市场中流通的美元减少，相当于是美元的最强支撑。提前结束相当于还是释放宽松信号。不过总的来说，美联储的表态只能说是符合预期。这一符合预期，就意味着过去一段时间，在全球宽松的问题上，除了韩国和东南亚超了预期（也没啥大用），澳洲、欧洲、美国，前两者不及预期，后者符合预期——整体是比预期要差一些的。





这才是隔夜外盘炸锅的关键，不管是利好兑现，还是不及预期，最终导致隔夜美股均跌超1%，连带着A50也跳水接近1%。这对于今天开盘形成压力。





不过反观国内A股走势，应该说强势太多。早盘在外围压力下，A股能坚守2900点算是相当强势，尤其这里面50指数还在拖后腿。创业板还在科创的带动下走出独立的红盘。





给大家讲几个技术点，下午盘中可以留意：

1.沪指五分钟出现钝化后的底部金叉

2.15~60分钟底背离共振在早盘回落后被强化

这对超短线市场方向判断是比较重要的两个点，我们继续坚定维持此前对市场下有技术支撑的判断不变。

比较有意思的是科创板，创业板15分钟级别开始走完整的第二波升势了。大家可以对比第一波看看完整的一个红阳、炽阳、夕阳浪结构是什么样的。目前处于什么浪型的第几浪你能看明白吗？科创板15分钟这个形态很标准，今晚我们以此为例给大家讲讲波动战法中，小级别波动升势的买卖把握





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