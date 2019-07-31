两市延续震荡横盘，科创板继续强势。导致周三两市承压的原因我们认为仍然是美联储和谈判的靴子未落地。而纠结之中最终导致市场翻绿的原因有三。





一、涪陵榨菜三年业绩大涨后二季度净利降16%，股价今天放量跌停，引发了市场对部分白马股中报业绩下滑的担忧，同是绩优股的花园生物、华夏幸福、迈克生物等放量下跌，对市场人气造成负面影响。





二、中国广核计划发行50.5亿股，募集150亿元，这将是今年A股企业IPO募资额的最高记录。





三、房地产板块受重要会议的风向影响，今天全线下跌，位居跌幅榜首位，由于地产股权重较大，对指数影响明显。





其实从从三条所谓利空也能够看出来，A股今天消息面堪称是风平浪静——一和二都是聚焦个股层面，很难对市场行情趋势产生影响。而三虽然影响到地产板块，但地产调控的风向由来已久。并非什么大新闻。所以温和震荡之下，没有值得过度恐慌或解读的内容。





当然，七月行情也就这样了，某谱超出全市场预期的反复无常，完整的压制了G20之后相对平稳的消息面窗口。大家恐怕要再坚持一下——如果接下来的两枚靴子能够平稳落地（不求惊喜，只要不爆出黑天鹅）借着美联储降息的西风，带着央妈跟进的预期，A股会最终逐渐升温。提前埋伏的品种，欢迎大家关注永源财经（HLC5678YC）





不过这都是后话，对于眼前的行情而言。我们只和大家强调几点。





1. 去年10月底到年底的窗口中，我们强调的四期共振（技术、资金、业绩、估值），开启了A股本轮升势的第一个升浪——红阳浪结构。





2. 从四月下旬外围风向转变+内部会议再次重提去杠杆之后，市场展开红阳浪之后的调整浪。到目前为止调整浪低点没有跌穿红阳浪小一浪顶部。仍然证明升势有效。





3. 升势有效，则按照我们的波动战法，更猛烈的炽阳浪一定会在调整浪结束后到来，必然创新高。





4. A股历史上日线级别红阳浪的调整浪都是简单结构，只有本轮升势的调整浪为复杂结构——这只能预示一件事——炽阳浪的浪型会更加奔放炽烈。





这个大势，我们放在这儿，今天你可以不信，半年后我们再来看！是非对错，到时便知。







