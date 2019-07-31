会议靴子落地、谈判靴子未落、利率靴子刚举起来。市场在一片等靴子的过程中，继续温和震荡。





影响早盘最大的仍然是会议传递的信息。





利好方面，相比于四月的政治局会议，本次重提了六个稳，把上一次被市场解读为利空的去杠杆的措辞去掉了。这对于市场来说毫无疑问是一个强心针。对比去年年底以来的反弹，支撑10月底见底及春季行情的最核心因素，就是高层对于去杠杆阶段性完成的表态。而四月之后市场展开的震荡回落，本质也与上一次会议中重提的去杠杆直接相关。





而在相关表态之后，会议直接出现了“经济下行压力加大”的相关描述。早盘有人解读为利空。我们认为不是。经济是否承压，作为客观事实不以主观描述作为转移。但高层会议的正面描述，毫无疑问意味着后续的财政、货币政策的倾斜力度会加大。会议确实也同时提出，流动性要保持合理充裕。









会议更大的亮点，是除了延续四月份会议中提及的科创板之外，首次提到了上市公司质量问题。资本市场已经是史无前例的得到高层的重要关注，这个问题我们从去年四季度开始发福提示大家——A股正在迎来一次无前例的历史机遇。





当然，重视上市公司质量，导致市场对于业绩暴雷的品种几乎零容忍。涪陵榨菜，市北高新业绩不及预期，早盘双双大跌！前者代表机构抱团的消费白马，后者代表游资怒怼的题材妖股，这两只股票跳水，对市场风险偏好打击不小！今年以来很多过去出现过重大财务问题的上市公司也开始集中处理。后续大家在对于个股业绩的筛选上，不能有任何侥幸心理。





技术上看，指数稳定震荡，上下行压力都比较大，上行受到两只没落地的靴子压制，而下行来看，30和60分钟级别都已经出现了MACD底背离的支撑，早盘受到不确定影响，抱团50的资金离场，导致50指数承压，不过短线看回踩2900（上证50）之后，也已经得到企稳。所以耐心等待，目前的震荡窗口，是题材发酵的最佳时机。 具体操作品种可见 永源财经（HLC5678YC）公众号，以及我的新浪讲堂中给大家进行全面的分析解读，欢迎大家 的 点击链接关注相关内容 。