



应该说，科创板仍然是目前市场中最确定的方向，这颇有一点过去资金集中抱团的感觉，而至于整个市场行情来说，还是要等待周四的靴子落地。





对于科创板来说，明天一个话题性的品种要展开申购，就是微芯生物，本次发行价格为20.43元/股，对应的发行市盈率按不同方法计算在236.00倍到467.51倍之间，其中，按发行市盈率常用的扣非后摊薄后计算，微芯生物的发行市盈率为467.51倍。这是科创板新股的发行市盈率首次超过200倍。而在整个A股市场上，这样的发行水平也仅次于2017年上市的白银有色，位列A股有史以来的第二位。





467倍！历史最高！是不是圈钱？！是不是不要脸？！是不是割韭菜？！估计很多朋友看到这些已经气炸了，不过等等，微芯生物其实就是最典型的科创品种，也是我们之前用过大量篇幅给大家解读过的——创新药企业——这类企业的特征，就是漫长而巨大的研发周期和投入，换来后期同样巨大的原研药收入。所以要说本质——科创板的本质就是为了推动这些创新性企业的融资上市才设立的。因为按照传统主板的上市规定，这些企业最缺钱最需要融资的时候，财务都是无法达标的。而等待盈利能够达标，人家也就没有上市融资的需求了。这就很奇怪。





与之对比，大家就能明白为什么A股那么多医药企业，去年一个销售渠道的带量采购能给打趴下只剩几家龙头？原因就在于此——A股主板现有的大量所谓医药公司，为了盈利能够达到上市标准，都是重销售请研发的企业，因此在销售渠道改革中毫无抵抗能力。所以微芯生物的上市，实际上是我国真正的创新药企业大规模上市的新篇章。恰恰微芯生物以历史最高的市盈率发行，同时又恰恰处于科创板行情火爆一时之后。因此，这家公司注定创造历史，我们不妨屏息以待。





而对于即将召开的美联储议息会议而言。大家其实重点去关注五个问题1. 降息幅度有多大？2. 官员对经济前景的看法有多么确定？4. 美联储会对缩表计划作出调整吗？3. 美联储对未来行动会作怎样的描述？4. 美联储会对缩表计划作出调整吗？5. 会有不赞同降息的美联储理事吗？





1.目前市场多数经济学家预期是25个基点，最终结果是否超预期或不及预期，以此为基准。

2.这次会议上，经济学家会关注美联储对近期经济数据的看法有多么悲观或乐观。如果美联储官员表现出更强烈的悲观情绪，则后续的宽松政策很可能会大超预期。

3.目前的市场状态是，许多经济学家都认为美联储不会预先承诺会在9月份再度降息。

4.目前存在分歧，看一看缩表计划是否会比此前预期的9月时间窗口更早结束。