一条被市场忽视的“重磅利好”







今天大盘在“晃晃悠悠”中走出了新的箱体，好事。注意这次箱体突破没有放量，至少截止中午收盘并没有出现“突破量”。说明在很多人都无心理会大盘时，主力悄悄的开始把均线粘合，为反弹做好准备，一旦放量拉升速度会非常快。

今天有一条十分重要的消息被市场几乎“淡忘”，不知道有人刻意不让提？还是主力选择性“遗忘”？到底是什么？

四部委力推“降杠杆21项任务清单”：有序促进社会储蓄转化为股权投资

国家发改委7月29日消息，国家发改委、中国人民银行、财政部、银保监会近日联合印发《2019年降低企业杠杆率工作要点》，明确了2019年降低企业杠杆率的21项任务清单和时间表。《要点》提出，要加大力度推动市场化法治化债转股增量扩面提质，综合运用大力发展股权融资等各类降杠杆措施，并进一步完善企业债务风险防控机制。

点评：这是对资本市场的长期利好，而且从发文单位看级别足够“高”。下半年资本市场一系列措施值得期待，包括IPO、兼并重组等政策可能继续调整，央行可能定向降准为商业银行补充资本金，推进完善保险、公募资金参与债转股等。大家还记得当年“大牛市”就是从“ 储蓄搬家开始的 ”。。这次是有引导的，有步骤的。。。你懂的

短期大家感觉没什么，我判断明年一季度该良好“效果”就会显现，希望大家能记住！