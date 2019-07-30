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一条被市场忽视的“重磅利好”

(2019-07-30 11:40:57)
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标签：

财经

股票

                                                            一条被市场忽视的“重磅利好”

一条被市场忽视的“重磅利好”

今天大盘在“晃晃悠悠”中走出了新的箱体，好事。注意这次箱体突破没有放量，至少截止中午收盘并没有出现“突破量”。说明在很多人都无心理会大盘时，主力悄悄的开始把均线粘合，为反弹做好准备，一旦放量拉升速度会非常快。

今天有一条十分重要的消息被市场几乎“淡忘”，不知道有人刻意不让提？还是主力选择性“遗忘”？到底是什么？

四部委力推“降杠杆21项任务清单”：有序促进社会储蓄转化为股权投资 　　

国家发改委729日消息，国家发改委、中国人民银行、财政部、银保监会近日联合印发《2019年降低企业杠杆率工作要点》，明确了2019年降低企业杠杆率的21项任务清单和时间表。《要点》提出，要加大力度推动市场化法治化债转股增量扩面提质，综合运用大力发展股权融资等各类降杠杆措施，并进一步完善企业债务风险防控机制。

点评：这是对资本市场的长期利好，而且从发文单位看级别足够“高”。下半年资本市场一系列措施值得期待，包括IPO、兼并重组等政策可能继续调整，央行可能定向降准为商业银行补充资本金，推进完善保险、公募资金参与债转股等。大家还记得当年“大牛市”就是从“储蓄搬家开始的”。。这次是有引导的，有步骤的。。。你懂的

   

  短期大家感觉没什么，我判断明年一季度该良好“效果”就会显现，希望大家能记住！

  

  下午，我们判断大盘全天红盘报收概率非常大。但如果还是上午程度的放量，盘中一旦冲高还是要回撤2950点附近巩固，因此沪指下午“2000亿”是攻击性标志，可以加仓。否则在2950点附近整固。具体操作品种可见永源财经（HLC5678YC）公众号，以及我的新浪讲堂中给大家进行全面的分析解读，欢迎大家点击链接关注相关内容

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