市场非常沉闷，创业板全天波动只有10个点，真的是10个点玩一天。而指数几乎是创业板的沪指，全天波动更夸张，只有15个点。相比于主板创业板的沉闷，科创板全线收阳继续表现出极端亮眼的姿态。





25只个股中有8只涨幅超10%，涨停的一只。其实在上周，市场中有声音对于本周的科创板行情表示了担忧——在涨跌幅重新限制在20%之后，是否会让大量寄希望于高波动套利的资金转身离场，进而造成股价上面的利空呢？现在看，这样的担忧是杞人忧天的。其实仔细想想就能明白——主板从出生没两年就开始实施10%的涨跌幅限制，赌徒。。。哦不，股民少了吗？





不过科创板目前的运行态势来看，基本上已经从最初的暴涨暴跌，回归到理性状态。也因此开始对主板产生更强的正面示范效应。消息刺激的沃尔德成为总龙头，也是首个20%涨幅涨停的品种。而围绕沃尔德的对标品种也形成强势表现，如易成新能，贷勒新材，恒星科技等等都是挖掘的对标属性。





我们从7月上旬就不断在给大家强调，对于科创板行情，很多朋友真的是过于悲观了，其实大可不必，我们真的应该对科创板更多一些信心。





很多朋友可能都忘了，当初科创板上市时候市场的各种声音，远比今天更响亮。创业板当时的双高发行远比现在科创板的估值要更吓人——因为科创板本质不设业绩指标，这个是和创业板和主板最大的不同，换言之，创业板估值体系还可以对照主板有所参考，而科创板因为盈利要求的不同，本身估值高低的参考价值就是不大的。





当年创业板第一批公司上市前，当时的投资已经很难接受。回望当时28股的平均发行市盈率达到56.7倍，市盈率最高的宝德股份达到81.67倍，远高于全部A股市盈率。不只是市盈率高得出奇，创业板发行价也同样高，首批28股中，发行价最低的金亚科技也达到了11.30元，而发行价最高的红日药业更是达到令人瞠目结舌的60元。





然后怎么样？开市第一天，28家创业板企业在深交所挂牌交易，它们开盘平均涨幅76.46%，最高为华谊兄弟，涨幅122.74%。收盘时，28只个股算术平均涨幅为106%，金亚科技涨幅最高，达到209.73%。交易所数据显示，爆炒过后，28只股票平均市盈率达到了113倍，比发行市盈率足足番了一倍。红日药业和神州泰岳一举成为两只百元股。





而统计首日投资者比例——喊着破发破发的散户投资者占据交易者比例高达97%。





之后再经历了半个月调整后，创业板在上市头年的7月初，直接上涨至12月底，走出半年的独立行情。随后跟随沪指走弱，并先于主板两年企稳再2012年开始走出长达两年半的超级牛市。