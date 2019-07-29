周末及本周影响市场的事件还是比较多。先说本周，大家关注三件事儿，第一，是周二中美代表上海第十二次谈判。第二，30~31日美联储议息会议。第三，月底之前，中央经济工作会议即将召开，定调下半年工作。





每一个事件又都和近期的消息面因素相关。





首先是周二谈判前，也就是刚刚过去的周末某谱又在“翻供”，以WTO作为手段压迫谈判进程。不过明眼人基本上都看得出来，逢谈判必变卦，几乎已经是某人的专属技能。但是狼来了喊多了，也就没人信了。过去真的会哆嗦一下，眼下市场早就淡定了。反而是狼来了喊得越凶，其实越证明了其国内本身的压力巨大。要知道明年是美国大选年，以美国的政治传统，明年的大选，今年最迟四季度也要开始运作。某谱绝不会为了限制中国，而断送自己连任，或者换个说法，即便要继续推动相关对华政策，也一定要建立在其连任的基础上。因此从本质上说，拿出一份足以交代的协定，是目前对于美国而言更迫切的事情。因此，反复不是目的，只是手段





其次是美联储议息。近期其实降息的呼声很高，从亚非拉到欧美。但除了19日韩国降息之外，目前主要国家和经济体都是雷声大雨点小。欧洲央行和澳洲央行都没有进一步降息的动作。而美联储方面虽然频频有讲话，但经济数据又在不断超预期（分项数据非常差）所以降息与否目前确实存在不确定性。这成为了压制上周以来市场情绪的核心因素之一。但我们需要提醒大家，目前是否真正形成宽松，本质上仅仅是锦上添花，因为从国内来看，央行在过去一段时间已经在连续通过公开操作释放流动性。并且不断强调国内货币政策的自主性。所以没必要过度的看重外围因素。





回到盘面，从早盘市场运作来看，科创板以及周内的诸多事件多少还是在压制市场情绪。成交上继续维持缩量，而活跃度上也在降低，早盘沪指低开震荡，13个点就是整个上午两小时的振幅。





板块上，券商今天带头杀跌，主要是长江证券和华泰证券领跌。长江证券是因为公司评级被连降3级，加上投行子公司因多次违规被责令改正；华泰证券是因为马上要解禁（8月2号），去年阿里等一批机构通过定增入股，现在一年之期已到，解禁了。券商作为前期金融领域的排头兵开始回调，与之对应，银行股近期保持强势姿态。金融领域只要轮动能保持，对于盘面的问题就不大。





科创板方面，继续保持高活跃，本周科创板正式结束首周不设涨跌的交易模式，很多投资者担忧会出现资金的集中离场。目前看这种担忧是没必要的。事实上早在上周三之后，科创板的波动已经趋于理性。在这种背景下科创板大涨大跌对于主板的影响开始削弱。但随着科创板回归理性，主板的比价优势会越发明显的在市场中形成机会。类似今天盘中，出现了首日率先完成日内20%涨幅的个股沃尔德，而围绕沃尔德的对标品种也形成强势表现，如易成新能，贷勒新材，恒星科技等等都是挖掘的对标属性。





总的来说，本周以科创行情为中心，继续看泛科技题材的持续性机会。耐心等待周内的多项重磅事件落地。我们维持对于市场“目前正处于大牛市二浪调整浪型”的判断不变，并且在近期我们跟踪多项数据和与国内多个重量级机构交流后，可以给大家一个更大胆的预测——在今年的年底前，会有一波远超过1月份的波浪壮阔的主升浪行情，具体的内容我们会在永源财经（HLC5678YC）公众号，以及我的新浪讲堂中给大家择机进行全面的分析解读，欢迎大家的关注。





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