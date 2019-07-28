这个七月底的周末又一次被各路消息点燃。





娱乐圈文章和马伊琍且行且珍惜的五年后，宣告离婚。微博再一次被庞大数据冲击崩溃。





影视圈在不再是国产片保护月的7月暑期档，沉闷的国内电影市场，迎来了《哪吒》的一声惊雷。





《哪吒》笔者周末第一时间去看了，真的好！做一回自来水。





至于文马离婚，有的朋友讲又不相信爱情了，有的朋友讲，原来感情上的裂痕真的没法修复。宋仲基发誓说跟宋慧乔不离不弃，李晨说会一直保护范冰冰，谢霆锋说会跟张柏芝好好在一起，文章说这辈子最骄傲是马伊琍……世间变化那么多，真正永恒不变的，只有3000点的A股！





但所有这些，都不及海外的一则消息——周末，某普突然发表备忘录，指示其高级贸易代表使用“一切可能手段”向WTO施压，意图剥夺不受美国认可经济体的“发展中国家”地位。甚至在备忘录中，还直接“点名”中国，发出90天所谓“最后通牒”，威胁称届时若没有“实质进展”，美国将单方面采取行动。

面对美国方面的再次反复，人民日报直言“荒唐的令人喷饭”。





当然，某普这一次的挑衅很多朋友恐怕是没有看懂的，甚至我相信很多朋友都会有疑问——为什么中国始终在强化我们是发展中国家的定位和立场。我们今天简单给大家做一下科普。





WTO的前身是关贸总协定，关贸总协定素有富国俱乐部之称。这是因为上世纪70年代以前，世界上的穷国，也就是发展中国家，贸易能力不强，他们占世界贸易的比重很低，“人微言轻”，尽管多边贸易政策谈判规则并没有明确说贸易量是发言权的权重，但是贸易大国的利益的确是能够主导多边谈判的方向。





美国和其他的发达国家在推动关贸总协定制定多边规则方面基本上不考虑发展中国家的呼声。上世纪60年代末开始，发展中国家在世界贸易中的比重逐步上升，特别是在石油出口方面占有了垄断地位，于是拉丁美洲的经济学家指出“在不同发展水平基础上的对等是不公正的”，提出了要以石油为武器建立国际经济新秩序。





由于石油出口国多不是关贸总协定成员，而关贸总协定中新兴的发展中国家主要是制成品出口型的贸易国，不具备在关贸总协定中进行讨价还价式的谈判的能力，只得把联合国贸易发展会议当做“穷国大家庭”与关贸总协定抗衡。





由于联合国贸易发展会议方面的压力（也由于石油武器的威慑），关贸总协定后来加入了第四章“贸易与发展”，承认发展中国家在富国俱乐部中享有优惠、不对等的待遇，但是其在制定多边规则方面“富国俱乐部”的基本特征并没有多大改变，只是在关税减让程度上和东京回合单项协议中给发展中国家一些优惠待遇。





中国在上世纪80年代初决定要恢复在关贸总协定中的地位时，将争取发展中国家地位作为原则之一，初衷是希望不承担发达国家成员所承担的较高义务。以发展中国家身份加入多边贸易安排是符合中国经济实际情况的。





但是，在15年的漫长谈判过程中中国和多边贸易体制都有了很大的变化。一方面在多边谈判中原给予发展中国家的特殊优惠待遇受到了限制，有被逐步取消的趋势。另一方面，中国改革开放以来对外贸易飞速发展，一跃成为了世界排名前十位以内的贸易大国。WTO成员国对中国履行WTO义务的要求也越来越高。中国在谈判争取发展中国家待遇方面遇到了极大的困难。发达国家成员力争在具体义务方面约束中国。





这就成为了当时中国恢复关贸总协定地位以及之后入世的谈判中，最重要的的核心矛盾点





在谈判方面，西方国家始终以中国东南沿海的发展情况作为谈判的发力点，表示中国东南沿海的相当部分城市，早已经超出很多欧美国家的发展水平。但事实上，不论以人均可支配收入，还是东西部地区均衡的方式进行判断，中国以发展中国家加入WTO都是无可争议的。





最终，我们在谈判中同样基于公平，做出了相当的让步，但始终坚守了以发展中国家入世的基本原则。在长达15年的漫长谈判之后，最终在2001年正式加入WTO。





当然入世18年，我们的经济成果是显著地。入世使得中国完成了融入全球主要经济的重要步骤，中国取得了一系列重要的外交和经济成果。中国货物进口总额从2001年的2400亿美元增长到2017年的1.9万亿美元，年均增长13.8%，是全球年均进口增长速度的两倍。2013年以来，中国成为全球最大货物贸易国，目前已成为54个成员的前三大货物出口市场。





当然，中国加入WTO，对于全世界的贡献也同样是巨大的。根据国际货币基金组织和联合国的统计，中国对世界经济增长的平均贡献率接近30％，成为拉动世界经济复苏和增长的重要引擎。中国目前是120多个国家和地区的主要贸易伙伴，中国的出口为各国企业和民众提供了物美价优的商品。自2009年以来，中国一直是最不发达国家的第一大出口市场，吸收了最不发达国家五分之一的出口。





并且在加入世贸组织后，中国切实履行世贸组织承诺，努力融入多边贸易体制。在货物贸易领域，早在2010年，中国降税承诺就已全部履行完毕，关税总水平由2001年的15.3％降至9.8％；在服务贸易领域，截至2007年，中国开放承诺就已全部履行完毕，100个服务业分部门已按承诺开放。





在这样的背景下，美国再一次在即将谈判并且我们已经率先释放巨大善意的时刻，再一次出尔反尔，并且以WTO相关内容作为要挟，真的是可笑的——诚如人民日报所言“荒唐的令人喷饭”。





当然，就如同每一次某普的叫嚣一样，市场又会产生一定的担忧情绪。但大家都听过狼来了的故事，熊孩子喊多了，自然就没有人在相信。我们也继续期待着A股在三季度这个难得的时间窗口中的大展宏图。





最后，下周的三个重要事件——1、周末定调我国下半年政策的会议；2、30/31号两天在上海举办中美见面会；3、31号美联储议息会议。





大家下周见。