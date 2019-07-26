周五沪指再一次红盘报收，最终科创板的首秀可以说是在平稳中取得相当好的成绩，我们一直以来，在提示大家的支撑和科创板行情，到目前为止，也都得到了市场的印证。当然，目前的行情，并不是全部，科创板创造的机会仍然值得我们继续关注。尤其从目前的盘面来看，科创板的影响力还在不断的释放中。





从板块上看，自四月下旬本轮市场调整以来，存在明显的抱团现象，风险偏好的降低使市场资金向确定性更高的大消费、大金融等蓝筹标的聚集。不过，近期随着科创板的退出，创业板开始出现走强的迹象。在沪指向下回补6月19日缺口的情况下，创业板反而显现出了超强的抗跌属性，。并且成为了近期最强势上攻的板块。这实际上印证了我们的观点，也打消了很多投资者的疑虑。





对于科创板上市而言，两个效应是大家的共识：示范效应和分流效应，这两个效应都会对主板构成影响。





短期来看，尤其科创板上市前，市场普遍对分流效应产生巨大的担忧。这导致上市前两周，因为集中打新，造成了市场的快速下跌。包括7月22日本周一的首秀，成交量485亿，也占到全部A股当日的11.7%，25家股票占据12%的成交，剩下接近4000只标的当然只能喝西北风。这导致当天的沪指受分流影响下跌1.27%。但随后这一效应开始减弱，周二科创板占全市场成交占比已经萎缩至7%。我们当然要承认，科创板的高关注度，以及其特殊的成交模式，天然的会在上市初期产生巨大的分流。但这种分流效应，随着本周过后以及科创板结束上市头五个交易日不设涨跌的时间窗口，将会大大减弱。甚至在科创板成交量恢复常态后。还会因为主板的比价优势形成一定的回流效应。





而从中期看，科创板的退出会带来风险偏好的显著提升，对于更多的主板品种和题材，带来更多的正面示范效应。这其中，最直接对标科创板标的的品种最为受益，简单来说，就是创业板和主板科技股。这确实也正是近期的市场核心。而我们认为如果科创板的示范效应，真的能够复制当初创业板上市之后对于对标品种的影响，那么很可能指数会在这个位置形成可观的风格切换。2009年，科创板上市之后三个月内，中小板和中证500走出了明显强于沪深300的独立走势。而从板块上来看，创业板上市后，TMT表现也同样明显占优。叠加目前中报披露期，从已经已经披露的公司业绩来看，创业板中报情况远好于一季报，这也同样为估值切换提供了有力的支持。





长期来看，老生常态的内容——改革预期。但科创板带来的制度性改革预期却又是A股能够真正走出长牛的关键。更有利于A股的价值回归。





所以，没必要因为不了解就放弃了解，因为不愿意学习就妖魔化。市场会有波动，波动中会有很多极端的声音，因为很多人知道，极端的声音在市场中更容易吸引目光。但我们认为投资是一个不断寻求平衡的过程，多空的平衡，风险收益的平衡，仓位的平衡，买卖的平衡等等，极端反而是少数。所以虽然极端的发声更容易沽名钓誉，但大音希声，真理并不是嗓门大，真理也永远不是放狠话。真理和行情就在那， 你承认不承认，你喜欢不喜欢，都会在那。我们希望能够给大家指出它，尽管有时候真相并不是所有人希望看到的样子。





但行情不会因为个人好恶而转移。科创板行情还将持续。而A股也已经进入二浪调整的末期，我们随时等待三浪主升浪的启动来临。







