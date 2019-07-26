早盘市场再一次极度萎缩，这个时间点选取的非常有趣。





第一，周五是科创板不限制涨跌幅的最后一个交易日。市场此前普遍预期套利资金会在这一天做集中离场。因此盘面观望情绪也浓厚一些。但目前看科创板早盘表现虽然依旧弱势，但整体情绪相对可控。科创板比预期更早的结束了反复震荡多空博弈的阶段，进入平衡期。因此科创板在周五这个时间点的特殊性其实我们认为不需要过度的夸大。如果真的市场已经产生了相对公允的定价，那么接下来其实更值得关注的仍然是主板相对于科创的比价优势。这个因素会在今后越发明显的体现出来。而相对于后期上市的科创板品种来说，现有市场的成熟定价模式，也有助于抑制上市后的振幅。





第二，周五的犹豫，很可能也是资金在等待更多的消息面因素落地。距离目前时间点最近的，就是政治局会议的预期。通常来说，七月下旬会召开政治局会议，敲定下半年的工作重心，到目前为止会议没有召开，市场普遍预期周末召开的概率极大。叠加目前多个省市已经上报了上半年的GDP情况，那么接下里的会议中会传递出什么样的政策信号，这是资金愿意去等待的一个原因。





第三，外围方面，欧洲央行昨夜决定不降息，这个多少超出市场预期，直接造成了今天黄金股的震荡回落。不过相比于欧洲央行，目前市场关注下周三美联储议息会议的关注度更高一些。不过考虑到此前中国央行已经明确了货币政策的自主性，并且近期已经在连续释放流动性。因此外围的货币政策其实对于A股的影响也在淡化。





最后最关键的就是下周二，中美将在上海举行新一轮的贸易谈判。在国内大选的压力下，以及G20会晤达成的共识，包括近期双方都在释放缓和信号，我们认为此次真正达成协议的概率极大。如果能够谈成，那么对于A股来说将是一个非常重要的利好。





但无论如何，目前看今天开始到下周三的七月收官战之前，市场又将进入一个密集的事件窗口。这些因素的预期在降低市场资金的活跃度。但就我们分析来说，市场目前对这些事件普遍还都是存在较好的预期。因此短线的震荡，不改中期方向。A股仍然在完成二浪的调整。一旦真正结束调整，三浪的上升主升浪将真正开启一轮长牛。







