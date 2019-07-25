科创板继续维持高活跃度——周一开盘首日形成巨幅放量之后，科创板周二周三成交一度明显回落。但随着周五这个首批25家个股不设涨跌交易的时间节点临近，日成交再一次变得活跃起来。我们统计下科创板全天成交292.3亿，相比于昨天的227，成交量放大接近30%。但与此同时，个股的涨跌开始形成差异化。





周四，科创板最典型的特征，就是后排偏红开始接力进入前排，领跑的天准科技、到今天仍然没有收复上市首日的阴线。但此前持续领跑的福光股份，则在今天成为科创板领跌品种。





对于科创板而言，周五将是首批上市标的，不设涨跌幅交易的最后一个交易日，客观说这个对于场内资金还是有巨大的吸引力，因此资金会如何消化这个时间窗口，这同样也是市场此前从未有过的经历，密切留意。





对于主板而言，科创板的活跃其实本质上已经在为行情进行升温。科创板对标的科技类品种已经连续三天成为行情绝对意义上的核心。这里面科技股首先得益于比价优势之下，无法投资于科创板的资金开始在A股寻找估值上更具有优势的对标品种。其次是科创板不确定性烟消云散+中美缓和下资金对于消费的抱团开始瓦解，这又催生了内部资金轮动的机会。而最后日韩方面目前在科技半导体领域的争执，同样给国内相关企业提供了消费替代的空间和机会。





这都给主板上科创板示范行情的延续提供了巨大的支持。





但行情恐怕并非是一蹴而就的。对于市场而言。成交量仍然是压制市场反弹的主要因素。这个问题不仅仅是在主板，包括近期最直接受到科创板行情利好推动的中小创，同样出现了成交量不足的迹象。这种迹象存在最重要的问题是——我们在昨天的技术中心给大家解读过，只要沪指维持在2940以下，那么MACD底背离就持续对指数形成支撑。但另一方面，一旦沪指反弹突破2940，那么MACD底背离就基本上短期内赢得了缓解，但与此同时，股价创反弹新高量能却无法继续放大，量价背离的压力会开始显现出来。





这其实就是沪指目前所处于的技术面的上下壁垒。不过目前看A股在接下来月底收官前的机会并不少——政治局会议、中美继续谈判、科创板结束无涨跌限制的最对主板造成关注度压力的时间窗口、欧洲央行及美联储议息会议等等。





我们认为行情极大概率向更好的方向运转。我们也在这个位置继续坚定的和大家讲——三季度行情、科创板行情，或许会迟到，但不会缺席。