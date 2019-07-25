市场的主题仍然是科创板的示范效应发酵。一方面，科创仍然保持了相当的活跃度，科创板总成交188亿元，相比于昨天半日的120亿，成交量增长达到56%。但高成交活跃度的背后，个股开始出现分化，龙头福光股份今天冲高乏力，翻红一瞬间后就回落下挫，沃尔德有点后来居上成为新龙头的意思，但也是冲高回落；其它今天涨幅居前的，都是前两天没怎么涨的，只能算补涨





科创板的高关注度和50万的门槛限制，已经开始越发明显的成为最主要的矛盾。而这个矛盾的突破口，最终如我们预料一样，倒推回主板对标的中小创以及科技股身上。早盘科技股上涨态势开始蔓延，从周三的消费电子，进一步向整个科技领域进行延伸炒作。早盘全市场领跑前15板块几乎都被科技类品种占据，并且都出现大幅度跑赢指数的走势。





从整个市场来看，科技类品种其实迎来了一个相当好的时间窗口。





一方面，比价优势之下，无法投资于科创板的资金开始在A股寻找估值上更具有优势的对标品种，这也就是我们一直给大家讲的科创板示范行情。





另一方面，随着科创板逐步走出稳定，并且可以预期的是度过本周后，下周在开始实施20%的交易限制之后起波动会更加稳定。科创板造成的所谓紧张情绪一扫而空。而消息面下周美国方面代表将赴约上海进一步商讨协定问题。从G20会晤之后，我们在恢复农产品进口，对方在恢复华为供货。都在履行G20会晤的精神。同时在美国大选压力之下，某谱也在寻求快速达成协议的政治诉求。所以我们对于这一次谈判，至少认为双方都是以谈成为目标出手的。从这一点上看，外部风险因素和内部不确定因素都在降低。这使得近期在消费股中抱团的资金开始松动，白酒股连续下跌——当然这里面有茅台千元之后反映出的市场压力——但无论如何，抱团消费的资金松动，意味着更多风险偏好高的资金会寻求成长类品种的机会。





最后，另一个消息面是日韩目前的问题——韩国产业通商资源部网站显示，当地时间7月24日上午，韩国产业通商资源部长官成允模在韩国首尔召开记者发布会，表示就日方近期针对韩方实施的贸易管制，会前已向日本经济产业省的电子邮箱发送了长达15页的意见书。韩方一再要求撤回贸易管制，日方无松动迹象。我们都知道日韩此次交锋主要是聚焦于电子科技产业。这个消息背后，其实时同样能够给我们本土企业带来替代效应的机会的。





总的来说，市场变暖，我们一直在7月8日午后开始和大家讲，市场已经进入一个支撑区间，而上周又在不断鼓励大家科创板行情一定会来到。今天看到市场如期形成反弹，科技股在示范效应下连续上涨，应该说非常欣慰。





投资最美妙的就是这个时候，无论怎么样的风雨，无论怎么样的困苦，但最终正确的判断会得到市场的认可。对的永远是对的，而行情，永远是留给最坚定的投资者。