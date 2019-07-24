市场在周三形成反弹，诚然这个反弹从成交和力度上并不强势——成交量仅仅形成温和放大，而技术层面再一次受到2940点短期小平台上沿的压制。但市场的整体反弹还是开始传递出非常积极的信号。





第一，周二周三的连续反弹拉升，直接吃掉了周一中阴线的下跌，使得周一图形上若隐若现的小级别破位得到快速修复，说明市场资金仍然在坚守底线。我们在周一盘中讲，很可能2880就是短期最低点的判断得到市场验证。

第二，技术上除了坚守底部支撑之外，虽然市场再度感受到2940的压力，但我们判断短期随着科创板的分流压力逐步缓解，指数大概率要形成上攻2940以上的走势。原因仍然是我们之前讲过的多级别MACD共振。目前看，经历了本周的三天脑震荡之后，市场基本上能够在至少30及60分钟级别达成共识，既——指数维持在2940下方，变仍然处于MACD底背离的形态中。因此留给市场的路线第一是横盘震荡，导致MACD运动方向逐渐与指数一致，或向上反弹修复背离状态。考虑到目前科创板分流压力减轻，而A股又处于一个相对宽松+外部环境稳定的窗口期，我们认为后者的概率更高一些。

第三，市场情绪开始趋于活跃。虽然成交量仅仅是温和放大，但市场开始出现批量涨停的局面，尤其在板块领域，科技股出现了集中上涨，这种非个股而开始向题材聚集的炒作模式，已经表明人气在复苏，并且更有利于人气的进一步复苏。同时大家也要注意，虽然反弹量能可能不算非常明显，但全市场没有一家跌幅超过5%以上的个股，跌超3%的仅仅5家，这是明显的人心思涨信号。





第四，科创板的正面示范效应开始逐渐被市场认可。从盘面上看，科技股领跑全局，创业板强于主板，这是明显对标科创板的品种开始走出示范效应的行情。这种行情出现，意味着科创板开始逐步从巨幅震荡的多空博弈阶段，过渡到相对稳定期，市场公允的定价开始对对应的主板创业板品种形成示范效应，并直接带动主板创业板相关个股的比价优势发酵。这种良性轮动同时有利于两个市场的稳定。

总的来说，周三的反弹并不能说是强势，但反映出了市场足够的看多情绪，这也是我们反复提示大家的科创板行情开始启动的信号。我们一直在讲，这个位置不要恐慌，等待市场恢复理智。眼下的走势，是对我们判断，最好的佐证和支持。