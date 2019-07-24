从7月8日的盘中下跌之后，第一篇午评中，我们就在第一时间提示大家——市场已经较为充分的释放做空动能，进入强力的支撑区间。我们一直在持续提示大家不要恐慌要冷静。我们坚定的看当前位置支撑和行情。

本周一开始，随着科创板开始，市场展现出极端的波动，我们也在第一时间表明态度——波动是正常的必然发生的过程。并且随着震荡科创板最终会逐步形成一个公允的定价模式，而随着这个定价系统越发清晰，市场的波动就会减轻。而与此同时，正面的示范效应会逐渐的占据主导位置。





应该说，昨天今天的市场强势反弹，是对我们坚定的立场和判断最好的鼓励。甚至可以说，这个反弹比我们预期的要更早。





昨天我们在收评中已经在提示，虽然科创板保持震荡，但是对标的科技类品种已经率先启动走出科创板行情。。今天这种情绪进一步在芯片、5G、软件等等领域全面爆发。周三早盘25只科创板股票中，24只上涨。其中福光股份涨24.83%创新高。25家公司平均换手率约21%，总成交额逾120亿元。目前不管是换手还是交易额基本上开始趋于稳定。科创板经历了两天半的震荡之后，开始进入第一个相对稳定的时间窗口。





而与此同时军工白皮书的发布点燃军工股走势，尤其是军工里面的科技自主可控品种，成为今天绝对龙头。午后重点其实是看这两个板块能否出现出现良性的涨幅扩散。A股过去吃了很多一条腿走路的亏。目前在这样的时间窗口下，能够形成双龙戏珠，那么糴盘面的助力是比较值得期待的。



