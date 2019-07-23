两个交易日，市场的低迷让很多投资者表现出焦躁。





我们还是要在这个时间点，给大家强调，行情永远是在绝望中形成底部，在怀疑中逐渐抬升。底部目前谈不上了。去年十月底，市场最绝望的时候，我们反复和大家强调，底部已经出现。那个时候所有质疑我们的声音，今天回首再去看，都是可笑的。同样的，在今天大家都在怀疑的时刻，我们再一次提示大家，科创板行情或许会迟到，但是不会缺席。





从科创板自身的创新点上看，因为上市条件不对盈利进行硬性要求，因此这决定了科创板上市企业在公开交易开始后，必然伴随巨幅波动——这是市场在博弈中确定合理价格的过程。这既是必要的，也是必然的，所以面对这样的一个市场行为，我们能做的应该是冷静等待。





长期来看，一旦科创板度过其最开始的波动期，科创板的比价效应将持续为主板相关板块及创业板带来机会。根据科创板相关规定，非盈利企业也能上市，发行价全部采用市场询价方式，因此定价机制上将变得更为灵活，也更加市场化。在这种比价效应的推动下，A股相关板块及创业板的估值或有机会获得重估。简单来说，科创板上市条件决定了相关公司相比于对标的A股板块天然拥有更高的估值属性。这将带动主板和创业板的比价效应。





近期来看，A股上行动能较弱，除了市场仍在等待观察上市公司中报披露情况、美联储议息会议结果、中央政治局会议结果、中美贸易磋商进程等因素之外，科创板的火爆行情短期内对A股一定程度上也形成了资金压力，7月22日，科创板上市首日成交额为485亿，占全A成交额13%。7月23日，科创板成交227.92亿，占全A股比例也达到7%，当然这形成了相当的分流压力。但我们理智看待——资金压力并非长期问题，未来随着科创板趋于理性，成交额预计将逐步回落，而另一方面如果形成良性轮动，能够吸引更多增量资金进场，那么不论如何都能够缓解A股的资金压力。





目前，外围宏观经济下行压力较大，美联储大概率会在近期降息，进一步为国内的货币政策释放了空间，加之十月建国70周年，“六稳”工作再次重提，预计三季度或将迎来阶段性流动性拐点，或是一段十分珍贵的交易窗口。同时，消费龙头估值提升空间逐渐压缩，而优质科技股的配置价值凸显，在这样的当口，科创板上市尤其可以催化情绪。





我们认为大家还是少一点焦躁，多一点耐心，多给科创板一点时间。