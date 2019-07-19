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回忆当年创业板开市前的风雨

(2019-07-19 16:48:47)
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周五郭嘉队以金融权重为基石，封锁了市场进一步下行的可能性，沪指周线以十字星宣告本周行情的结束，也最终以平稳的局面将机会延伸至科创板上市之后。

其实早在上周一，我们在市场急跌之后的午评中，就明确讲过，A股已经进入支撑区间，并且之所以之后的行情始终没有动作，不排除是监管为了将行情留给科创板上市之后。

当然刚刚过去的周四，外围再度爆出的各种消息，成为了我们几乎板上钉钉的科创行情的一点不确定因素。但无论如何只要周末没有超预期的利空，以科创板的高规格和高关注度，其上市带动的炒作机会，仍然将是我们看重7月下旬行情最重要的理由。

当然对于科创板的各种声音总是不绝于耳。但有的时候真的想问一句——有多少人，还记得当初创业板发行时、开市前市场同样的，也是到处的舆论就是：那么高的市盈率、那么多的股票上市，难道不应该破发吗？后来的盛况，各位也知道的，大炒特炒，各色股票飞上天。

说实话，创业板当时的双高远比现在科创板的估值要更吓人——因为科创板本质不设业绩指标，这个是和创业板和主板最大的不同，换言之，创业板估值体系还可以对照主板有所参考，而科创板因为盈利要求的不同，本身估值高低的参考价值就是不大的。

当年创业板第一批公司上市前，当时的投资已经很难接受。回望当时28股的平均发行市盈率达到56.7倍，市盈率最高的宝德股份达到81.67倍，远高于全部A股市盈率。不只是市盈率高得出奇，创业板发行价也同样高，首批28股中，发行价最低的金亚科技也达到了11.30元，而发行价最高的红日药业更是达到令人瞠目结舌的60元。

然后怎么样？创业板开市半年，咒骂着必须破发的声音中，多了一股酸葡萄的味道。牛夫人变成了小甜甜。不食周粟变成了“嗯，真香”。

开市第一天，28家创业板企业在深交所挂牌交易，它们开盘平均涨幅76.46%，最高为华谊兄弟，涨幅122.74%。收盘时，28只个股算术平均涨幅为106%，金亚科技涨幅最高，达到209.73%。交易所数据显示，爆炒过后，28只股票平均市盈率达到了113倍，比发行市盈率足足番了一倍。红日药业和神州泰岳一举成为两只百元股。

而统计首日投资者比例——喊着破发破发的散户投资者占据交易者比例高达97%。

之后再经历了半个月调整后，创业板在上市头年的7月初，直接上涨至12月底，走出半年的独立行情。随后跟随沪指走弱，并先于主板两年企稳再2012年开始走出长达两年半的超级牛市。

其实主板也好，创业板也好，科创板也好，一切事物都是不断运动和变化的。抱残守缺永远不是解决问题的方法。我们坚定的看重科创板所带来的机会。同时也再一次给大家强调——只要周末消息面没有突发利空，外围不捣乱，那么科创板行情，或许会迟到，但绝不会缺席。

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