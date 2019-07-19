自己人喊了半天科创板行情不会迟到，没人信。结果又被外资下山摘了桃子。





早盘沪指反弹1%，北上资金爆买50亿以上。事实上近几天外资一直处于买买买状态，成为了这两周市场调整中最坚定的资金。反观国内，每天我能听到一百种不一样的对行情犹豫不决甚至坚定看空的声音。





但是科创板就在那里，你信或者不信都会开。行情就在那里，你买或者不买都会来。我们从上周一就在讲，沪指早盘下跌之后已经进入强支撑区间，大幅度向下的可能性极低。做好低吸不要追高，就够了。连续两周都在坚定看多，以及强调支撑力度，现在看果然行情都是给最坚定的投资者的礼物。

至于说周五的反弹力度怎么样，当然，客观讲还有继续发挥的余地。





周五一波拉升，明显是郭嘉队所为，强势抬升券商保险等权重股来带动指数上涨。但与此同时，个股上面跟涨的意愿并不非常强，两市涨超5%的不足百家。量能只是微微放大，目前看最终成交量恐怕会和周一相当。





当然，周五的反弹主要看权重和郭嘉队行为，这种相对集中的拉升，导致权重一旦降速，市场的上涨也就出现停滞。但对于行情来说，其实这已经争取了相当的时间窗口。





只要本周能够在周线上稳住阵脚，不走出向下破位的走势，那么周末一旦消息面回暖，叠加下周科创板开盘的眼球效应，那么届时不需要多，只要再来一根大阳线，市场人气和方向预期就会彻底被改写。





因此，从这个角度出发，周五的多头本身就不需要过度的向上发力，就像我们曾经说的——有一种可能是导致科创板之前市场极端低迷的——恰恰是因为科创板的定位无法动摇，必须要成功，因此监管部门很可能会非常珍惜的把弹药和行情留到科创板开盘交易之后，如果从这个角度说，那么周五稳住阵脚就完全足够，而对于投资者来说，只要周末外围没有突发利空，那么我们说7月下旬我们反复提示的机会窗口，正在不断临近。