周四市场继续弱势震荡，回踩2900点。指数在量能继续萎靡的背景下，收盘创新低，实体阴线方面，出现了小级别破位的走势。





按理说科创板上市前夕，A股即便以“喜迎科创交易”的情绪，也至少会有一波反弹拉升。但毫无疑问，昨晚的消息面的再度突变，成为了压制市场行情的最核心因素。





市场下跌的核心原因，仍然是贸易争端，隔夜外围川普又变脸，说可能对中国3250亿美元商品加关税，美议员又提新法案打压华为，与此同时，美国方面又要求中国做出大力进口美国农产品的承诺。





在中美毛衣重启谈判之后，某普反复无常的言论不仅仅压制了A股的反弹情绪，更直接创伤全球资本的风险偏好，周四隔夜外盘几乎一片菜色；而就在此时，韩国和日本之间的贸易摩擦也在持续升级。以全球过去的贸易争端经验来看，每一次大国之间的毛衣摩擦，最终都很可能引发全球性的无差别毛衣争端。因此在日韩同步升温的背景下，投资者担心全球贸易争端最终会影响到供应链安全，并影响到经济发展和企业盈利。正是由于这种不确定性因素的持续存在，才会让股市动荡不安。





目前看，以收盘的格局，突发的外围因素开始对资金形成一定的负面影响。因此接下来我们认为大家要密切留意消息面的跟进。对于我们来说，周末将是非常关键的时间窗口。外围的风险预期，以及内部的改革红利，究竟哪一方能够占据上风，很可能在周末的消息面就要有所动静。





对于目前的操作而言，大家还是控制好仓位，近期反复提示大家不要追高，也是担心外部出现这种无法预判的利空。





但无论如何，我们认为有一点是明确的——越是外部压力增大的时刻，我们反而越应当重视内部改革的进程。在中米的复杂关系下，科创板的改革反而会具有更大的意义——如果我们希望突破科技封锁，我们就需要更多的高新企业，而为了孵化更多的明天的BAT独角兽，科创板的成功又显得势在必行。



