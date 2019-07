隔夜又有幺蛾子——川普又变脸了,说可能对中国3250亿美元商品加关税,美议员又提新法案打压华为,与此同时,美国方面又要求中国做出大力进口美国农产品的承诺。





怎么说呢,药店碧莲。堂堂一国领袖前脚承诺后脚打脸,这种神一般的操作真的是没谁了。





往好处想,其实不是坏事





尼采在《Ecce Homo》(1888)里面讲: Whatever does not kill them makes them stronger——凡是杀不死他们(我们)的,只会让他们(我们)更强大。





去年开始,灯塔国对华为的一波限制、指控、战争。华为顶住了,一跃几乎宣告成为全球最强的通信设备商。塞尔维亚社会党副主席讲:我们过去不知道中国的5G技术是最先进的,直到你们(美)打压中国企业,我们才明白中国已经超越了你们(美)。任正非接受采访时讲:美政府说我们不好,反而让全世界都知道了华为好。





华为事件如此,放眼至于全景的毛衣问题更是如此。从去年开始的漫长的谈判、破裂、升级、降温、重新洽谈的过程中来看。某普越发乖张的背后,反而越发凸显了其国内本身的压力重重。同时当最终这一轮风波过去。全世界都会看到,是谁在不断出尔反尔并且透支国家信誉的同时破坏全球发展的平衡,又是谁在以更加开放的市场和胸怀接纳和带动世界发展的新引擎。





狼来了喊多了,最终都会归于淡漠。所以越是到了这种时刻,A股应该越发明白——不管外来的和尚念的什么经,眼下的事情,是打铁必须要自身硬。当外围如闹剧一样反复,那么我们就应该以更加积极的态度将国内的改革不断推进。





尤其是眼下,距离科创板上市已经进入实质性倒计时,A股的机构这个时候应该真正拿出众志成城的决心了。最关键的时刻,我们是因为外人的一句疯话让人看了笑话?还是拿出底气和决心,干出他一片新天地?





路怎么走,大家一起来挑啊





