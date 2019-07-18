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凡是干不掉我们的，只会让我们更强大

(2019-07-18 12:22:57)
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隔夜又有幺蛾子——川普又变脸了，说可能对中国3250亿美元商品加关税，美议员又提新法案打压华为，与此同时，美国方面又要求中国做出大力进口美国农产品的承诺。

怎么说呢，药店碧莲。堂堂一国领袖前脚承诺后脚打脸，这种神一般的操作真的是没谁了。

往好处想，其实不是坏事

尼采在《Ecce Homo》（1888）里面讲： Whatever does not kill them makes them stronger——凡是杀不死他们（我们）的，只会让他们（我们）更强大。

去年开始，灯塔国对华为的一波限制、指控、战争。华为顶住了，一跃几乎宣告成为全球最强的通信设备商。塞尔维亚社会党副主席讲：我们过去不知道中国的5G技术是最先进的，直到你们（美）打压中国企业，我们才明白中国已经超越了你们（美）。任正非接受采访时讲：美政府说我们不好，反而让全世界都知道了华为好。

华为事件如此，放眼至于全景的毛衣问题更是如此。从去年开始的漫长的谈判、破裂、升级、降温、重新洽谈的过程中来看。某普越发乖张的背后，反而越发凸显了其国内本身的压力重重。同时当最终这一轮风波过去。全世界都会看到，是谁在不断出尔反尔并且透支国家信誉的同时破坏全球发展的平衡，又是谁在以更加开放的市场和胸怀接纳和带动世界发展的新引擎。

狼来了喊多了，最终都会归于淡漠。所以越是到了这种时刻，A股应该越发明白——不管外来的和尚念的什么经，眼下的事情，是打铁必须要自身硬。当外围如闹剧一样反复，那么我们就应该以更加积极的态度将国内的改革不断推进。

尤其是眼下，距离科创板上市已经进入实质性倒计时，A股的机构这个时候应该真正拿出众志成城的决心了。最关键的时刻，我们是因为外人的一句疯话让人看了笑话？还是拿出底气和决心，干出他一片新天地？

路怎么走，大家一起来挑啊

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