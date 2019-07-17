市场延续弱震荡，但是还是有几件好事儿的。





其一，在美联储政策转向等因素影响下，6月底以来，国际黄金价格持续在1400美元/盎司上方震荡调整，距离六年前大妈们在1450美元附近大举扫货的购金成本已经不远。时隔六年，以千亿人民币血战华尔街的中国大妈终于快要解套了。





其二，十三部委发文：研究建立个人破产制度。大家奔走呼号，下周回国的贾老板这回真的有望回国了。





都是好事儿，科创板开盘在即，团结一切可以团结的力量，回国效力！





其实之所以讲科创板，我们认为当前市场的过度低迷，显然是部分资金对于科创板的上市交易，有着过于偏差的解读。目前A股已经进入科创板倒计时，我们还是希望重点提醒大家——不论从科创板的高格局出发点来说，还是从A股历史上历次推出中小板创业板的经验来看，新交易市场的上市无不引发了一轮足够可观的行情机会。





2004 年深交所推出了中小企业板，作为创业板推出前的过渡。中小板主要服务于即将或已进入成熟期、盈利能力强但规模小的中小企业，上市门槛低于主板市场。在中小板初创的 8 个月里，板块估值水平不断提高，从 39.87 倍水平提升至 65.5 倍，而同期主板估值水平维持在 44 倍且受中小板估值提升带动进入 8 个月左右的估值提升期，从 41.4 倍提升至50 倍左右。





而与中小板相比创业板设立初期对主板估值虽然没有显著影响，但对中小板估值产生了明显的示范效应。2009 年底深交所终于正式推出了创业板，创业板的设立也带动中小板估值水平 6 个月的提升。2010 年 6-12 月创业板估值由 60 倍提升至 73 倍，中小板估值水平从 28.74 提升至 37.47 倍。





行业上看，创业板上市对科技行业存在着明显的估值示范效应。创业板上市对原有科技行业有着明显的估值示范效应。从 PE 水平来看，在创业板创立之后的半年内，原有科技行业的估值水平有着显著的示范效应，且这种估值提升的效果在创业板创立之前已经有所体现。电子行业市盈率从 2009 年初的 16-20 倍逐步提升至开板时的 48-60 倍区间范围内，提升幅度达到 16%。在创业板开设后，虽然估值曾出现了一定程度的小幅回调，但总体来看，在创业板开设之后半年内，电子行业估值也一直维持在 45-75 倍的相对高位水平，估值提升幅度最高达到 了 56%。与之相类似，通信、计算机行业在创业板开通前后有着相同的估值提升过程，并先后在 2010 年 3 月和 4 月达到估值提升高点，板块估值提升幅度最高达到 58%、55%。





面对即将上市的科创板，有很多人会有很多话。有很多人会有很多不同的解读。但是我们说，基于想象的解读永远是臆测，真正所谓的判断，至少应该基于过往数据的推演。





从A股历史上看，每一次退出中小、创业板的过程中，都面临着所谓分流的恐慌，但之后看，这些板块不仅没有形成分流，反而都成为了市场的肱骨。2014年的A股大牛市，本质的启动，恰恰是因为创业板牛市的先行一步。





所以对于今天的A股来说，我们继续坚定立场，我们看好科创板行情带来的机会，也由此继续看好7月后半个月的行情方向和走势。短期的低迷震荡，对于仍然在犹豫的投资者而言，是最后的上车机会。