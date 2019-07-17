昨天的地量波动之后，周三行情明显逐渐在趋于回暖。





消息面两个：海外方面，昨晚美国方面因为经济数据再次超预期，压低了7月份降息预期，导致美股跳水回落。不过，外围事件反复，已经很烦人了。估计国内资金也是这么认为。反复的多了其实最终会逐渐淡化。狼来了喊多了，就没有人听了，所以倒不担心外围事件究竟能有什么样的影响力





国内方面，最大的利好仍然是科创板时间。科创板目前越走越近，很多投资者对于科创板仍然存在犹豫，但我们坚定的再次告诉大家别犹豫——从中小创这些板块的开设历史来看，历次新板开放都会带来一波牛市。尤其对于对标品种的示范效应都是显著的，大家这个位置是坚定信念的时刻。





所以，上周市场最低迷的时刻，我们也反复在讲，看多七月机会，这个观点不变。





早盘市场明显开始趋于活跃，半导体、oled领跑，11点之后，猪肉+种业板块异军突起。板块的活跃度比周二有明显的抬升。科技涨一波有两个消息刺激，一个是科创板即将推出，示范效应带动的估值抬升仍然是市场的共识，不管散户投资者认不认，科技牛市已经在路上。第二是日韩目前的毛衣问题传导到中国，对中国本土的科技企业形成利好。





但题材回暖的行情背后，当然不可否认其中的一些问题。





一方面，市场分化还是比较严重，半导体领跑，一个涨停一个9%剩下全部是5%以下。这种巨大的涨幅割裂感不是健康的状态。

另一方面，早盘市场的成交量确实也没有真正意义上的放大，仍然是整体缩量震荡的行情。

同时，科技股的故事刚开始，但是猪肉农业这个位置的暴起还是有一点奇怪。





可见目前市场大部分还是在围绕前期热点品种进行炒作，不管是科技还是种业还是猪肉都是过去的老三样。资金抱团和炒作的惯性思维之下这些品种的阻力最小。从中也可以看出市场虽然出现了一些积极看多的资金，但是到目前为止，这些资金还仅仅只能在个股而非行情整体上





当然，很多投资者看到这种行情就觉得没机会。但是，我们之所以一直提示大家要正确预判行情，坚定看多7月，一方面是因为7月后半程我们真正认为存在巨大的机会。另一方面，事实上，散户投资者能够占领的操作先机就在这种行情中。你不在市场没发力前就先埋伏一下，等市场真的发力，大资金开始集中拉升的时候，哪还有你的事儿？





现在的行情，是考验大家立场是否坚定的时候了。