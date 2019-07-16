1408亿，创下6月19日反弹以来的量能新低，同时全天13.29个点的波动，也刷新了近期的单日波动新低。应该说整个市场的人气回落已经降至冰点，再一次无限逼近方向选择。





盘面上我们一直在给大家讲，虽然人气降低，但实际上做空意愿也衰竭了，今天盘面上非ST品种没有一家跌停。但同时做多也逐渐走向极端。





从今天的连板情况来看，明显还是庄股的天下，三个三连板，二个是庄股，空间板也是庄股。但庄股同时也有庄股的尴尬，圣莱达才二板按道理不应该结束的，然鹅在一片掌声中炸成一朵高位的演化，炒业绩的远方信息叠加了大健康这种boss级别利好，还是高位炸成一朵绿色的蘑菇云。





板块方面又是怎一个乱字了得，中欣氟材超预期三板，带动氟化工板块拉升，但是明显资金担心其开板，都是拉一通后后续就乏力了，走出冲高回落反复高位放量的走势。另外阿石创涨停，带动半导体板块拉升，也是同样的情况，所以说目前的盘面比较乱，缺少真正的扛旗定盘板块。





所以最后大家会发现——抱团成为了目前行情唯一强势股的特征，但抱团中又有一批死了一地。而强势和死了一地之间的唯一区别，恐怕又只有运气不好或者就仅仅是主力资金的心念一动。这种状态下，盲目参与操作最终都是看人脸色。





如果盘面的持续性完全无法在板块中体现，而仅仅存在于个股。





而个股的强势又仅仅只能依靠掷骰子一样的毫无逻辑的资金动向。





那么对于市场整体人气的打压毫无疑问是显著的。人气决定盘面，盘面决定人气，交替往复互相促进。最终市场在缺少扛旗的强势题材的局面下，走向零度。





总的来说，向下空间被抑制，向上意愿不足。市场人气进入新低，等待方向选择发声。不论向上向下接下来量能是唯一值得关注的真实信号。