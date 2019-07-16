盘面乏善可陈，30家涨停，90%的品种集中在微涨微跌的区间，没什么太大作为。而成交量没有放大导致整个市场的早盘波动只有13个点。





昨天收盘的时候和大家讲——郭嘉队拉动券商护盘，恐怕仍然是底线思维，2900下方不能跌破，再往上要看自己的意愿。因此，我们维持之前的观点，这个位置不需要恐慌了，下跌是补仓机会，也会激发技术面叠加消息面的反弹助力。但向上攻要密切留意成交量配合，以今天的成交量水平来说，差一点。





目前来看，这个判断是对的，继续上攻，郭嘉队资金并没有展现出太强的实力和意愿。包括昨天领跑的比如氟化工、中船系这些板块，也都在今天早盘走出领跌，市场的持续性还是差强人意。事实上一日游应该说是目前盘面存在的最大问题，如果迟迟没有持续性强势板块出现，那么对于观望资金的热情打压是比较明显的。这也直接证明了资金的强度和积极性并没有被全面调动。





因此大家对于盘面也还是多一点谨慎。





我们维持此前的观点，当前位置，显然郭嘉队不希望继续下跌，2900点基本上可以认为是底线。但同样拉升起来之后也没有意愿继续上涨。





以常理来说，A股面临科创板如此重大的改革推进，造也要造一个红红火火。但目前看盘面的冷淡，不排除是希望将上涨维持到科创板推出之后。





总的来说，量能是目前市场最无法骗人的指标，耐心等待放量和方向选择的信号。





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