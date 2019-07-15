首先确认一点——上周我们反复强调的当前位置的支撑，到今天看是得到市场验证的。我们在上周一午盘就开始提示市场进入支撑区间，到现在指数反弹，吃掉了周一午盘后的全部跌幅，守住了下方的关口。我们再一次和大家讲——投资操作一定要冷静，很多时候正确的抉择都是艰难的，彩虹永远在风雨之后。但是投资往往考验的就是大家能否发现并且坚持正确的判断。

总结一下周一的行情：





第一，上周的诸多利空加之周末消息面的影响在周一基本上出尽，市场情绪逐渐恢复理性后，客观认识到早盘急速下杀后市场的超跌状态，技术面我们反复提示的极限缩量 四期MACD底背离共振作用于指数，最终促成指数的反弹





第二，收盘点位上看，沪指部分，向下没有击穿2920~2880的调整支撑位极限，实体阳线部分继续保持在2920点上方，也是前期底部宽幅震荡的上缘之上，表明市场情绪有所回暖





但同时上行最高没有突破2957点附近的前期高位平台下沿。同时虽然成交量有微幅放大，作为市场企稳第一天的成交可以姑且算做合格，但这个级别的成交如果没有进一步放大，想要支撑市场走出强势反弹，难度还是颇大





量能不足 明显的技术面受到前高压力区间压制，表明市场在这个位置反弹动能也比较有限。周一的阳线属于超跌之后的技术修复，但自身带有一定的局限性。





第三，题材方面没什么太过于亮眼的品种，早盘券商启动护盘，带动包括软件、科技在内的自主可控品种上涨，这些也都是上周调整比较集中的板块在集中进行估值上面的修复。





午后军工股走强，但目前涨幅还是集中在中船系，南北船合并的预期成为股价支撑，但其他品种而言，持续性如何不太值得期待，这也是军工板块一直以来面临的问题。





总的来说，尤其早盘选择券商为第一发力点，能够看到郭嘉队的痕迹。毕竟这个位置——有体量、有权重、直接受益科创板、重组并购新规等利好同时题材活跃度也还凑合的品种几乎屈指可数。





郭嘉队这个位置带动券商股的全面启动，本质上开始有为科创板预热的味道了，本周是科创板上市前的最后一周，应该说，从A股历来的重大改革前瞻看，提前暖暖场子还是存在的。





只不过今天看，郭嘉队拉动券商护盘，恐怕仍然是底线思维，2900下方不能跌破，再往上要看自己的意愿。因此，我们维持之前的观点，这个位置不需要恐慌了，下跌是补仓机会，也会激发技术面叠加消息面的反弹助力。但向上攻要密切留意成交量配合，以今天的成交量水平来说，差一点。





总的来说，我们认为本周行情会逐步回暖，但恐怕高度仍然受限。而放量上攻是打破一切桎梏的关键。