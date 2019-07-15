首先需要贴一张图，这是上周一整周我们的博文题目，从周一早盘急跌结束后的午评开始，我们就在反复提示大家利空都是扯淡，市场已经进入支撑位，反弹一触即发，要坚定立场。目前看沪指确实在我们提示后并没有进一步的下行，而是横盘震荡一周后，周五开始展现反弹，到今天吞掉了上周周一午后以来的全部振幅！我们的判断得到了市场最大程度的认可，也恭喜所有和我们一起坚定立场的投资者朋友们！！！

上周我们之所以如此坚定的原因，盘中给大家说的很明白：第一，连续出现极限缩量之后，市场向下主动杀跌的意愿已经非常稀薄，成交量看杀跌已经进入极限。





第二，小级别上看5/15/30/60分钟K线都已经形成MACD底背离的形态，尤其这个位置继续下跌，一定会出发四个时间窗口的地背离共振。因此反弹警惕一下成交量。但是如果有急跌，是可以大胆进场的。





第三，消息面上所谓的三个利空：IPO压力在上周是洪峰，度过之后基本上也就不存在实质性的压力了，尤其后续随着科创板临近，科创板的示范效应和影子股炒作预期会成为市场主流；美联储降息与否，在上周鲍威尔讲话之后基本上已经得到明确，从讲话上看，鲍威尔几乎空前的强调了美国经济的压力，这还是在非农超预期的背景下，因此这一点同样不需要担心；而所谓的中报暴雷，我们认为都是个别事件，不会对市场大的方向构成影响。因此同样没必要过分担忧。





所以大家看，不管是从资金的做空意愿、技术面的背离信号，还是从消息面的所谓利空消化来说，市场都不存在大幅下行的可能，这一点我们在上周盘中不断给大家强调。我们希望大家一定要冷静对待市场——看上去非常疲弱的环境，但实际上指数并没有真正的下行多少，因此不要误判市场的方向。





而本周一的走势来看，在一轮急跌探底之后，反弹情绪被市场激活，市场启动拉升反弹。这很好的印证了我们上周的观点。





对于目前的行情来说，最大的利好来自于两方面，一方面是上周的突发下挫本身，在没有实质性利空的情况下，其实砸出了一个相当安全的洼地，这对于一旦恢复理性的资金来说，都具有较强的吸引力。





另一方面，是本周是科创板正式上市交易前的最后一周。以中国的惯性来说，做多主板来给科创板预热应该是习惯性的政策需求。早盘看券商股全面拉升，这里面相当比例上反映了机构甚至郭嘉队的意愿——事实上当前位置能够作为行情抓手的品种不多，券商是比较典型的，而且直接受益科创板和重组并购利好。只不过上周暴雷多一些，短线受到压制，眼下调整结束叠加科创板临近，资金选择爆发。





除此之外，自主可控在内的科技品种作为科创板对标的板块也开始出现示范效应的估值预热。





总的来说，我们认为市场开始在上周短线的非理性情绪爆发之后，进入一个合理的科创板时间，而在这个时间窗口内，目前科技类品种的启动炒作，开始呈现一种我们一直期待的“新题材龙头”的味道，这对于我们判断7月后半程的反攻走势，是一个巨大的加分项。继续看多七月行情和下半年的市场机会！