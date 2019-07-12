以为是黑色星期一，没想到是黑色一星期，周五勉强拉红，券商、保险轮番动作最终也仅仅是勉强红盘。整个市场的人气实在是过于低迷。





但与整个市场相左的是，北上资金继续保持流入状态，最近一个月北上资金基本上保持流入节奏，累计流入134亿，与之对应，内资的杠杆资金——融资融券余额基本上没动，融资余额出现了减少。这相当于内外资再一次对行情方向产生了分歧。这种分歧并非没有出现过，最近的一次最典型的时刻是在去年年底到今年的1月份，内部杠杆资金快速降低，而北上资金加码流入，最终我们看到了市场的大幅度的触底反弹，波段涨幅达到30%。





如果说大家认可外资的聪明资金的属性，那么我们想说，这个位置持续了一个月的资金流向信号还是值得大家去关注的。





但无论如何把，本周行情终于算是落下帷幕，市场比预期要弱很多，尤其周一的大幅度下挫，但下挫之后当大家都非常恐慌的时候，其实我们第一时间提示了——市场已经进入支撑的观点。这两天其实反复讲的就是四件事。





第一，消息面利空已经出清，不需要过分的恐慌。事实上，不管是外部货币环境、中美谈判、华为事件等等，在近期都在不断迎接转折。消息面应该说远好于六月份的情形。但可惜市场一直处于半死不活的状态。一部分投资者被打新吓到了。我们说过本周新股申购确实对盘面构成影响，但是申购永远是短期的，事实上只要目光稍微长远一点——科创板的走势能够火爆，那么赚钱效应带来的被动底仓配置都会对A股主板产生巨大的正面助推。更不用说科创板本身存在的示范效应。所以真的不需要恐慌，科创板不是熔断也不可能更不允许是熔断。这一点很多投资者跌一下就忘了。





第二，技术面已经不支持市场继续下行。技术面上一方面量能在不断创下新低，成交量连续萎缩的背景下，相当于当前位置资金已经没有做空意愿，事实上大家看到的指数也是如此，我们周一在中午午评中第一时间强调——市场调整已经一步到位，2920~2880就是强支撑，大概率在这个位置震荡企稳。目前看，市场横盘四天，最深没有击穿2900，并且到目前为止仍然维持在2920之上。换句话说——虽然指数低迷的人气确实是大家看到的状态，但是即便低迷，市场也没有真正走出新低，只是在低迷中横盘。





第三，我们反复强调，当前位置下跌就会诱发短期反弹。为什么？因为技术面的底背离信号已经开始在多个时间窗口下共振，目前看5/15/30/60分钟级别都出现了MACD底背离信号。这个多级别底背离共振的背景下，任何盘中的急跌都会诱发超短线的反弹需求，这一点我们在前天收盘开始提示，这两天的盘中大家看到了，每一次下探，确实也在诱发市场的参与力度。





最后，我们提示大家中期行情无碍，短期反弹力度要看量能。而无量的反弹拉升还是要先减仓。目前看同样也没有超出判断范围。应该说，本轮回调虽然超预期，但我们的应对预案很好的得到了市场的检验，对于后期行情，我们认为大家还是保持仓位和节奏，多一点耐心。





很多朋友被短期的低迷搞得杯弓蛇影。但我们说，大家真的没必要担忧。其实如果熟悉波浪理论的投资者面对这样的行情会会心一笑——A股里来的行情中，二浪从未出现过复杂浪行，而二浪的结构过于简单，本身就决定了三浪的持续性要打折扣，在本轮市场的行情中，当我们终于迎来二浪的复杂调整时，其实也就意味着三浪的主升浪将更加猛烈并且更加具有持续性。







