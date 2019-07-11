



以为是黑色星期一，结果没想到A股迎来了黑色一星期。但即便如此，我们还是要提醒大家几个信号：





第一，市场确实对所有人来说，都是在煎熬，但虽然市场是低迷这个完全不用怀疑。但我们需要指出，在周一11点之后，早盘集中一波下跌结束后，市场实际上并没有真正意义上重心进一步下移的走势。即便在周四盘中创新低，也很快被拉升甚至收盘收红。说明目前的市场确实在我们此前讲的2920~2880区间得到支撑。





第二，周一市场走出放量下跌之后，最近三天的平均成交已经是毫无疑问的本轮行情启动以来的最低。说明当前位置资金至少没有主动卖出的意愿了。





第三，虽然从成交和波动上看，市场似乎都是在可控状态下进入一个冰点。但我们要提示大家一点——小级别上看，市场自周一跌下来之后，走的其实是一个波动逐渐加剧的震荡平台，而这种图形在技术上讲并不是特别的好看。但无论如何，所有的盘变也好，方向选择也罢，都还是要等待市场首先做出信号。我们能够做的就是密切留意消息面的变化。





对于A股来说，7月下半个月还是有三个重要事件：科创板22日上市交易。7月30日美联储议息会议，以及七月下旬将制定下半年政策的政治局会议。





目前看，前后两个事件要么确定要么一点信号都没有，而最大的变量在美联储议息会议上。本周市场在周一的下行和周四的高开，相当程度上受到外围这个事件因素的影响。





事实上，虽然目前市场对于美联储降息与否存在完全不同的解读，但我们认为在昨晚鲍威尔做了相关报告之后，已经没有太大悬念。我们将此次报告全文，与鲍威尔在2019年2月26日向国会所做的上一次半年度报告全文，进行了逐句对比，总结了全部的表述变化，以期更好的理解美联储当前观点。





新增表述：“通胀低于目标”；“贸易紧张”；“全球增长前景担忧”；“不同教育水平人群的就业和工资差异扩大”；“消费支出增长乏力”；“商业投资显著放缓”；“住房投资和制造业产出下降”；“（外国主要经济体放缓）可能会影响美国经济”；“联邦债务上限”；“人口群体和不同地区的劳动力市场差异令人不安”；“不确定性增大”；“结束缩表”；“正在对联储货币政策战略、工具和沟通实践进行公开审查”，等。





删除表述：“消费支出强劲和投资增长引领经济增长”；“就业和工资增长支持经济增长”；“家庭、企业和财政政策的乐观情绪”；“（整体的）工资增长强劲”；“乐观”；“预计通胀率将接近2%”；“加息”；“缩表进程”，等。





相对于2019年初的上次半年度货币政策报告，鲍威尔在本次货币政策报告中以明显更多的篇幅强调了对当前美国经济增长和不确定性的担忧，对未来增长不再有明确的乐观表示，同时正在强化对货币政策、工具的全面审查和对市场声音的倾听，以应对可能的不利因素。





应该说，随着此次报告，7月内另一个最值得关注的外部利好已经落地——美联储降息预期已经空前提高在此基础上，我们认为大家对于目前的行情，谨慎则有余，恐慌则不必。我们坚信风雨之后彩虹将至。



