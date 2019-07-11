行情过于低迷，隔夜外盘因为鲍威尔的讲话全线反弹上涨。三大指数创新高。鲍威尔称，自6月货币政策会议召开以来，经济前景并没有改善，通胀依然低迷，经济乱流浮现，许多委员认为需要一定程度放松政策，将采取合适举措维持经济增长。其实目前看美国经济到底是强复苏还是没改善并没有太大的争议，但白宫方面维持牛市来博取选票的需求是巨大的，因此美联储的发声背后，也存在着其国内高层的施压。





但无论如何，美元的宽松预期会直接带动全球资本的狂欢，这个逻辑是没有问题的。但只不过必须感叹一句，相比于美股极端敏感于经济 政策真的有晴雨表的感觉——A股几乎就是乌龟一样趴在地上一动不动。





其实近期对于A股来说的利好真的不少，美国宽松，中美的缓和，华为的高歌猛进，科创板的推出。但A股真的是一头扎进短期抽血牛角尖里出不来了。





周四早盘A股也借由外盘的强势早盘直接高开。但似乎所有的强势情绪，也仅仅反映在高开上。之后的整个早盘两小时，都没有更多的亮点。





沪指在断线一个2921点的密集成交区就反复争夺了一早上。成交量方面，早盘第一小时放量，但即便放大也仅仅只有周二的水平，而第二小时成交则直接萎缩更低于昨天同期。





题材上黄金、有色受到美联储降息预期的提振，领跑盘面，但从个股上面看，大家能注意到黄金板块作为今天的领跑品种，没有一家涨停。而有色板块中，早盘除了头批打板的电工合金、中源新材、丽岛新材之外，二梯队始终没有成功封板，而头批三只股票中中源新材、丽岛新材在临近收盘时又出现了板上放量的局面。资金分歧开始逐渐显现出来。





中信建投闪崩，这个位置券商作为大权重的跳水杀伤力还是比较大，券商2周前炒作一波之后弱势震荡，现在开始砸盘，没涨起来的少部分券商股也会波及到。尤其是对于整个市场来说，券商跳水之下，整体行情向上发力的意愿就会降低。





总的来说，行情还是在继续徘徊，量能、题材的配合度都不太高，大家这个位置尤其要避免追高。还是要多一些耐心。